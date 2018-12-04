Новости

В Совфеде рассказали об ответе Украине в случае ареста российских активов 18:24
Росздравнадзор сможет проводить контрольные закупки 18:23
ДНР предложила Украине провести обмен пленными 18:10
Актера из сериала "Универ" похоронят в Воронеже 18:05
"Спартак" обжалует в КДК удаление Рассказова 17:59
В Оренбуржье произошла утечка из нефтепровода 17:59
В Ульяновске задержан бывший вице-премьер облправительства 17:55
Можно ли спрятать дефекты кузова авто под строительной шпаклевкой 17:46
Видео: Жители Башкирии спасли попавшего в реку лосенка 17:45
Названы регионы, где чаще всего пишут Деду Морозу 17:43
Памятник неизвестному советскому летчику установлен в Испании 17:38
В Новой Москве появятся 450 км новых магистральных дорог 17:37
ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 17:19
В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против Хаски 17:17
На Урале мужчина умер в приемном покое больницы 17:10
Дельфинам понравился мультик "Губка Боб" и передача "Планета Земля" 17:09
Косачев ожидает встречи с главой международного комитета ЕП до выборов 17:07
Видео: Tesla "подставила" своего хозяина 17:01
Банкоматы для снятия денег в полевых условиях покажут в Подмосковье 16:48
Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий 16:41
Путин наградит добровольцев 16:40
Сезон 2019/2020 РПЛ начнется 14 июля 16:39
Кремль: Визит премьера Греции завершит период неспокойных отношений с РФ 16:31
Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 16:31
Прибавить GAC. Как китайская автокомпания победит российские стереотипы 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 17:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье произошла утечка из нефтепровода

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Утечка нефтепродуктов из подземного трубопровода произошла в Оренбуржье. Жалоб от населения не зафиксировано.

Как сообщило во вторник Главное управление МЧС по региону, авария случилась на 26-м километре трассы Оренбург - Самара. Территория принадлежит научно-инновационному предприятию (НИП) "Технология".

Под Туапсе сель повредил нефтепровод

- По уточненной информации, происходила утечка темной жидкости (предварительно нефтепродукт) из подземного трубопровода диаметром 100 миллиметров, принадлежность устанавливается. Давление в трубе отсутствует, - уточнили в пресс-службе ведомства. - По состоянию на 16 часов семь минут зафиксировано кратковременное превышение ПДК по сероводороду в 50 раз.

Проводится информирование населения, ближайший населенный пункт по розе ветров - село Бродецкое Оренбургского района на расстоянии 12 километров. Жалоб от жителей не поступает.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, Росприроднадзора, а также лаборатории "Газпром добыча Оренбург", НИП "Технология", представители местной администрации. Всего задействовано 43 человека и 13 единиц техники.
 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Загрузка улиц существенно снизится благодаря новым правилам парковок
Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед праздниками
В Армении обнаружен "черный ящик" разбившегося Су-25
Правительство Франции вводит мораторий на повышение цен на топливо
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год