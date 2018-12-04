В Оренбуржье произошла утечка из нефтепровода

Утечка нефтепродуктов из подземного трубопровода произошла в Оренбуржье. Жалоб от населения не зафиксировано.

Как сообщило во вторник Главное управление МЧС по региону, авария случилась на 26-м километре трассы Оренбург - Самара. Территория принадлежит научно-инновационному предприятию (НИП) "Технология".

- По уточненной информации, происходила утечка темной жидкости (предварительно нефтепродукт) из подземного трубопровода диаметром 100 миллиметров, принадлежность устанавливается. Давление в трубе отсутствует, - уточнили в пресс-службе ведомства. - По состоянию на 16 часов семь минут зафиксировано кратковременное превышение ПДК по сероводороду в 50 раз.

Проводится информирование населения, ближайший населенный пункт по розе ветров - село Бродецкое Оренбургского района на расстоянии 12 километров. Жалоб от жителей не поступает.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, Росприроднадзора, а также лаборатории "Газпром добыча Оренбург", НИП "Технология", представители местной администрации. Всего задействовано 43 человека и 13 единиц техники.

