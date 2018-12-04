В Новосибирске 174 дома расселят по федеральной программе

В 2019 году Новосибирск возобновляет программу расселения аварийного жилья - на эти цели будет направлено около 250 миллионов рублей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами.

"Проблема ветхого и аварийного жилья - не новая, имеет свои особенности в Новосибирске, и с каждым годом она только нарастает, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Мы неоднократно обращались на федеральном уровне с просьбой о продлении программы по расселению аварийного жилого фонда, и нас услышали. По поручению президента РФ, начиная с января 2019 года, будет продолжена программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2018 года. В Новосибирске таких домов - 174. Практика показывает - большую поддержку получат те, кто наиболее готов к решению этой проблемы. У Новосибирска очень высокая готовность, уверен, с этой поддержкой расселение пойдет значительно быстрее и эффективнее".

Мэр напомнил, что за все время работы по федеральным, региональным, городским программам в Новосибирске было расселено 484 дома, из них 58 - по программе развития застроенных территорий. Стоимость расселения одного дома - около 25-30 млн рублей. На эти цели потрачено 8 миллиардов рублей.

После того как федеральная программа была завершена, муниципалитет продолжил работу, и по поручению мэра Анатолия Локтя в Новосибирске была разработана городская программа по расселению ветхих и аварийных домов, рассчитанная на 5 лет. В нее вошли 174 дома, признанные аварийными до 1 января 2018 года. В них проживают 4914 человек, площадь жилого фонда составляет 72 тысячи квадратных метров. Стоимость программы оценивалась в 4 миллиарда рублей. Предполагается, что половина домов будет расселена силами инвесторов по программе РЗТ, вторая половина - за счет бюджетов города и области.

После возобновления федерального проекта, по словам заместителя мэра - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, именно эта программа включена в национальную программу "Жилье и городская среда", которая рассчитана на 6 лет и предполагает финансирование с 2019 по 2024 год. Уже в 2019 году Новосибирской области будет выделен 491 миллион рублей, в 2020 году - 561 миллион, в 2021 году - 630 миллионов. Половину этих средств планируется направить на расселение аварийных бараков Новосибирска.

"Мы рассчитываем, что активную работу будут вести строительные компании по программе развития застроенных территорий. Мы считаем это направление наиболее перспективным на ближайшие годы, потому что количество земли под застройку в городе остается все меньше, и строители охотнее откликаются на предложения муниципалитета. Мы предполагаем, что из 174 домов 40 процентов будет расселено именно с использованием механизма РЗТ".

Сейчас федеральная программа утверждена. Предполагается, что федеральное финансирование составит 96 процентов, остальные 4 процента - софинансирование за счет областного и городского бюджетов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска