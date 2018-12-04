В Дагестане после ДТП с тремя погибшими возбудили дело

В Дагестане следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП под селом Бабаюрт, в котором погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Авария случилась примерно в час ночи первого декабря: столкнулись ВАЗ и джипа Toyota. На месте погиб один человек из отечественного автомобиля, еще двое скончались впоследствии в больнице.

Ведомство проводит проверку информации в соцсетях о, якобы, причастности к этому ДТП начальника управления ГИБДД Бабаюртовского района республики.

Дело возбуждено по статье 264 УК РФ - "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

- Если сведения о виновности полицейского подтвердятся, он будет уволен со службы и понесет наказание по закону, - уточнили в пресс-службе республиканской полиции.