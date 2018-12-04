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04.12.2018,  
11:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Атомная подводная лодка "Северодвинск" отстрелялась "Калибром"

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Об этом сообщил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Стрельбы проходили в одном из полигонов Северного флота. Субмарина находилась в надводном положении. Ракету "Калибр" экипаж выпустил по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние составило более 700 километров. Как подтвердил объективный контроль, стрельба выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров. По словам командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, подводники проявили высокий профессионализм и морскую выучку.

"Северодвинск" - головной корабль проекта 885 "Ясень". Субмарина спущена на воду 15 июня 2010 года. В июле 2014-го во время морского парада ко Дню ВМФ РФ подлодка впервые стояла в строю боевых кораблей Северного флота. Она относится к подлодкам четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Субмарина  несет современные комплексы торпедного и ракетного вооружения, в том числе крылатые ракеты "Калибр".

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