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04.12.2018 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму ФСБ задержала лжечекиста

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали 21-летнего крымчанина, подозреваемого в подделке документов и других преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю.

При личном осмотре афериста при нем обнаружили фальшивое служебное удостоверение на имя капитана ФСБ Павла Викторовича Матвеева, а также две заготовки бланков аналогичных документов. Для убедительности лжечекист носил при себе муляжи пистолетов ТТ и Макарова.

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Молодой человек признался, что поддельные удостоверения нужны были ему для "отъема собственности" у граждан. Оперативники задокументировали попытку мошенника, представлявшегося кадровым офицером ФСБ, присвоить собственность местной жительницы. При задержании подозреваемого силовую поддержку оказывало управление Росгвардии.

Теперь аферистом займутся сотрудники полиции. Уголовное наказание по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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