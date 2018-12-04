Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.12.2018,  
09:39
Текст:  Светлана Цыганкова

Госиспытания противотанкового "Спрута" пройдут в 2019 году

Государственные испытания самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" проведут в 2019 году. Истребитель танков был модернизирован.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Противодронную версию "Панциря" испытают в декабре

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, испытания пройдут на нескольких военных полигонах. На них потребуется порядка двух лет. Об этом "Интерфаксу" рассказывал начальник Конструкторского бюро Волгоградской машиностроительной компании "ВгТЗ" Владимир Будаев.

Предварительные испытания "Спрута" уже состоялись. Как заявлялось ранее, машина должна была показать себя и на земле и на воде, ее десантировали с самолета. Военные остались в целом довольны самоходной противотанковой пушкой. Высказанные замечания разработчики обязалась выполнить.

"Спрут-СДМ-1" - это модернизированная самоходная пушка модификации "Спрут-СД". Как считают эксперты, она не имеет аналогов, в том числе и за рубежом, и по огневой мощи соответствует танку Т-90. На вооружении стоит пушка высокой баллистики калибра 125 миллиметров. Может вести огонь как бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, так и управляемыми ракетами. В экипаже - трое военнослужащих.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания 02.12.2018
Видео: Минобороны РФ показало испытание новой ракеты системы ПРО 01.12.2018
бронетехника
Башню от среднего танка установили на автомобиль в Ираке 03.12.2018
Новейшая пакистанская БМП "Гадюка" получила российское вооружение 29.11.2018
ВДВ
Шойгу сообщил об усилении ВДВ вертолетами 28.11.2018
Какие вертолеты и комплексы ПВО могут получить десантные войска 20.11.2018