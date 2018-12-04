Госиспытания противотанкового "Спрута" пройдут в 2019 году

Государственные испытания самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" проведут в 2019 году. Истребитель танков был модернизирован.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, испытания пройдут на нескольких военных полигонах. На них потребуется порядка двух лет. Об этом "Интерфаксу" рассказывал начальник Конструкторского бюро Волгоградской машиностроительной компании "ВгТЗ" Владимир Будаев.

Предварительные испытания "Спрута" уже состоялись. Как заявлялось ранее, машина должна была показать себя и на земле и на воде, ее десантировали с самолета. Военные остались в целом довольны самоходной противотанковой пушкой. Высказанные замечания разработчики обязалась выполнить.

"Спрут-СДМ-1" - это модернизированная самоходная пушка модификации "Спрут-СД". Как считают эксперты, она не имеет аналогов, в том числе и за рубежом, и по огневой мощи соответствует танку Т-90. На вооружении стоит пушка высокой баллистики калибра 125 миллиметров. Может вести огонь как бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, так и управляемыми ракетами. В экипаже - трое военнослужащих.