В Новороссийске возбудили дело на директора "Водоканала"

В Новороссийске после массового отравления возбудили второе уголовное дело, теперь уже в отношении директора МУП "Водоканал". Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как писала "РГ", ЧП произошло в октябре в станице Раевской. За несколько дней в больницу с жалобами на отравление обратились 48 человек. Как выяснили следователи, все заболевшие до инцидента подавали заявки в ЖКХ об утечках воды. Аварии на местах разрывов труб устраняли работники "Водоканала", и у четверых из них также обнаружили кишечную инфекцию. По факту массовой вспышки заболевания сразу же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

- В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны должностных лиц администрации города, образовательных учреждений и муниципального унитарного предприятия "Водоканал". В итоге было возбуждено второе дело, теперь уже в отношении директора предприятия по статье об "оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности", - рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в станице так и не обеспечена бесперебойная подача питьевой воды через централизованную систему холодного водоснабжения, к тому же содержание хлора, которым проводят обеззараживание, ниже допустимого уровня. Так, в отобранных пробах воды выявили превышение общего микробного числа вредных бактерий.