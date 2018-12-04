В Севастополе встретили новый патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев"

Новейший патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев", который проходит государственные ходовые испытания, сегодня впервые прибыл на главную базу флота - город Севастополь.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, в Севастополе экипаж проведет очередной этап государственных испытаний и через пять дней отправится в пункт базирования Новороссийск. Там испытания нового корабля продолжатся.

Напомним, "Дмитрий Рогачев" в рамках испытаний уже выполнил первые артиллерийские стрельбы по морской, береговой и воздушной целям.