В Сочи юноша получил три года колонии за попытку вступить в "ИГ"

В Сочи суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима 18-летнему молодому человеку, который пытался выехать в Сирию и вступить в террористическую организацию "Исламское государство".

- С марта по декабрь прошлого года молодой человек разрабатывал план по выезду в Сирийскую Республику для вступления и участия в запрещенной в РФ террористической организации "ИГ". Он подписался на специальные новостные каналы, с помощью которых собрал информацию о маршруте следования до нужной территории, а также смог составить список необходимых в поездке вещей и предметов, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Осужденный приобрел продукты, лекарства, одежду, холодное оружие и выехал на попутном транспорте из Москвы в Краснодарский край. А в конце декабря того же года юноша собирался пересечь российско-абхазскую границу.

Однако, по данным правоохранителей, довести свой преступный умысел до конца молодой человек не смог: дальнейшие его действия были пресечены сотрудниками полиции.