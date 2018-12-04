Глава Ямала выступил с посланием к жителям региона

Глава Ямала Дмитрий Артюхов выступил со своим первым ежегодным докладом перед жителями региона.

Эксперты отметили новый формат послания и общения с ямальцами.

- Дмитрий Артюхов ушел от освещения мегапроектов, реализуемых на Ямале в интересах экономики страны и даже мировой экономики в целом, - он обозначил лишь пунктиром Северный широтный ход, Северный морской путь и практически сразу перешел к конкретным проблемам простых ямальцев, - отмечает Евгений Забродин, политолог, директор фонда "Региональная Политика". - Выступление губернатора сопровождалось опросом жителей на улицах городов и поселков округа. Сами ямальцы ставили проблемы, которые, по их мнению, стоят сегодня острее всего, которые необходимо решать в первую очередь. Большие инфраструктурные проекты позволяют решать текущие проблемы ямальцев, именно с этих позиций выстроил свой диалог с жителями Дмитрий Артюхов.

Болевые точки

- Назову наиболее острые из проблем, - отметил глава Ямала. - В первую очередь, это жилищные условия ямальцев. Необходимо не только переселение из аварийного фонда, но и увеличение доступности жилья. Во-вторых, улучшение состояния всей дорожной сети автономного округа. И, в-третьих, это повышение качества оказания медицинской помощи, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Губернатор не просто ставил проблемы, он говорил и о путях их решения.

Так, по словам главы региона, в сфере жилищной политики в ближайшие пять лет произойдут значимые изменения. Объемы вводимого в ЯНАО жилья должны вырасти на треть - до 310 тысяч квадратных метров в год. А это более пяти с половиной тысяч новых сдаваемых квартир ежегодно. Как отметил Дмитрий Артюхов необходимо увеличивать адресную поддержку нуждающихся в улучшении жилья ямальцев.

Будет, где воспитывать детей

Как признал глава Ямала, квартирный вопрос - один из самых острых для молодых семей.

- Мы приняли в этой связи два принципиальных решения. Во-первых, планируем увеличить общее число самих социальных выплат. В следующем году их получат вдвое больше ямальцев, чем в 2018-ом. Финансирование этой программы будет увеличено в три раза: средств хватит, чтобы за три года новые квартиры могли приобрести примерно две тысячи молодых семей.

По словам главы Ямала, тем семьям, которые встали в очередь на получение субсидии не по региональной, а по федеральной программе, предоставят возможность перейти в региональную очередь и успеть получить выплату. Будет увеличен размер самой субсидии для молодых семей - на приобретение нового жилья на первичном рынке. Сумма вырастет с 30 до 40 процентов стоимости квартиры. Еще одна мера будет направлена на поддержку специалистов бюджетной сферы. Речь идет о врачах, учителях, спортивных тренерах, социальных работниках и всех, кто трудится в области культуры и молодежной политики. Субсидию смогут получить и профессионалы высокой квалификации, которые приезжают на территорию округа и готовы здесь остаться.

- Речь идет о компенсации в 40 процентов стоимости нового жилья. Средний размер выплаты на семью из трех человек составит примерно миллион двести тысяч рублей. Общий объем финансирования программы позволит за три года приобрести жилье на Ямале двум тысячам специалистов, - подчеркнул губернатор ЯНАО.

Плюс - льготная ипотека

Одновременно в регионе начнется строительство арендного жилья. Новые пилотные проекты будут запущены в Новом Уренгое и Губкинском. Кроме того, продолжится развитие рынка доступного ипотечного кредитования. В зависимости от суммы первого взноса льготные ставки будут начинаться от 5,5 процентов. По-прежнему важнейшей задачей является переселение ямальцев из аварийного жилья в новые, комфортные квартиры. В этом году в округе утвердили адресную программу. В ближайшие три года из аварийного фонда переедут пять тысяч семей.

- В совокупности меры по улучшению жилищных условий позволят в ближайшие три года обрести новый дом около 10.5 тысячам семей ямальцев, - убедительно констатировал Дмитрий Артюхов.

- В ходе доклада губернатор не просто доказывал четкое знание проблем региона, на память приводя десятки цифр, - он приводил совершенно конкретны примеры из отдельно взятых муниципалитетов, иными словами, мысленно доходил при этом практически до каждого жителя. Кроме того, он приводил данные, как можно решать эти проблемы, - отметил, комментируя доклад главы региона, Кирилл Истомин, заместитель исполнительного директора Центра развития гражданских инициатив ЯНАО, - меня подкупила искренность, честность Дмитрия Артюхова. Это был не доклад закостенелого чиновника, а руководителя, который стремится действительно работать для людей. Ведь пройдет два-три года и ямальцы спросят о результатах запланированного, думаю, глава Ямала это отлично понимает.

Больше садиков и школ

Не случайно в экспертном сообществе доклад Дмитрия Артюхова называют социально ориентированным.

Так, приоритетным остается создание в округе социальной инфраструктуры и строительство образовательных учреждений. В ближайшие три года на Ямале будет построен 31 детский сад. Новые здания откроют свои двери более чем для шести тысяч детей. Кроме того, в течение пяти лет будут построены 27 новых школ, где смогут учиться более 14 тысяч ребят.

- Среди них будут самые крупные школы в истории округа. На 1200 мест - в Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде. В каждой из них будет свой бассейн. Новое большое образовательное учреждение на 800 мест появится в поселке Тазовский, - озвучил планы Дмитрий Артюхов.

При этом особо подчеркнул, что будет жестко следить за соблюдением сроков и качества строительства.

- Те, кто не справится, будут нести ответственность. Мы готовы действовать решительно. Прошу Счетную палату подключиться и внимательно следить за эффективностью расходов в сфере строительства, - акцентировал внимание Дмитрий Артюхов.

Нам нужны новые дороги

Еще одна болевая точка, которую обозначил Дмитрий Артюхов в докладе: строительство, ремонт дорог и развитие транспортной доступности. Через два года должно завершиться строительство жизненно важной для округа трассы "Надым - Салехард". В следующем году в эксплуатацию будет введен участок длиной 78 километров. Останется сдать еще 71 километр, после чего запад и восток региона соединит новая автодорога.

- Трассы Ямала должны быть безопасными и качественными. Но сегодняшнее состояние многих дорог никого не устраивает. Одна из самых проблемных трасс - участок от Нового Уренгоя до Коротчаево. В 2019 году мы приступим к работам по реконструкции этого участка. Если ничего не делать, то через четыре года, когда будет запущен проходящий через город Северный широтный ход, это приведет к полному коллапсу. Чтобы не допустить этого, мы начнем строительство двух современных развязок уже в следующем году. Особого внимания требуют дороги Ноябрьска. Поэтому мы начинаем сразу два крупных городских транспортных проекта на этом направлении, - подчеркнул глава Ямала.

Учитывая, как важно решение дорожной проблемы для ямальцев, к выделению средств на строительство и ремонт трасс в следующем году подошли с особым вниманием. Впервые в истории округа деньги на содержание и ремонт улиц заложены в полном объеме.

Еще один крупный транспортный проект стартует в регионе уже в конце этого года - строительство моста через реку Пур. Необходимость путепровода неоднократно звучала от многих жителей Тазовского района и поселка Уренгой. Наравне с созданием разветвленной наземной транспортной схемы важным ямальцы считают развитии авиасообщений - доступность авиабилетов и появление новых маршрутов. В этом году число субсидируемых маршрутов уже было увеличено втрое: с восьми до двадцати пяти. У жителей региона появилась возможность летать не через Москву, а напрямую в различные города страны. Летом следующего года добавятся южные направления, а именно - Крым и Краснодар.

В своем докладе Дмитрий Артюхов коснулся целого ряда проблем, но главный посыл его выступления состоял в том, что развитие округа определяется не только экономическими успехами и новыми знаковыми проектами. А прежде всего тем, как чувствуют себя в регионе люди.

В тему

Во время своего выступления глава арктического региона объявил 2019-й годом благоустройства. И особо обратил внимание, на то, что "комфортной среда" должна быть даже в самых небольших населенных пунктах. В программу по благоустройству в новом году на Ямале войдут поселения с числом жителей от 200 человек.