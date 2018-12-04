На Урале мужчина умер в приемном покое больницы

В Челябинской области организована проверка по факту смерти 73-летнего жителя Нагайбакского района в приемном покое одной из больниц Магнитогорска. Родственники мужчины обвинили врачей в неоказании помощи, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Со слов родственников умершего, пенсионера с сердечным приступом привезла в лечебное учреждение его жена, - сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. - В приемном покое мужчине отказали в оказании первой медицинской помощи, в результате чего он скончался.

Со слов родственников в помощи умирающему в приемном покое больницы отказали из-за того, что его доставили в медучреждение не на "скорой".

Теперь следователям предстоит проверить, имела ли место преступная небрежность со стороны медперсонала больницы, отметили в СК региона.