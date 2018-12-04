Прокуратура начала проверку крушения дельтаплана на Урале

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после крушения мотодельтаплана "Апогей-16" в Черноисточинске - поселке городского типа под Нижним Тагилом.

Напомним, несчастный случай произошел накануне в 13.50 во время полета в районе коллективного сада номер 10. Летательный аппарат с двумя людьми на борту потерпел крушение: пилот скончался на месте, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Нижнего Тагила, где его прооперировали.

"Он находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна (ч. 2 ст. 263 УК РФ), назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы. Нижнетагильская транспортная прокуратура в свою очередь проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.