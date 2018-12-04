Заканчивалась трехдневная командировка в Эстонию: встречи с читателями "Родины", "круглый стол" в международном медиа-клубе "Импрессум". Уже по дороге в аэропорт хозяева предложили заехать к коллекционерам Елене и Валерию Цуркан, чтобы взглянуть на антикварный портрет неизвестного мужчины с орденами.

Тридцать лет без результата

Автором виртуозно исполненного графического портрета был Александр Молинари (1772-1831), известный в первой трети XIX века и очень популярный у русской аристократии рисовальщик и миниатюрист, итальянец по происхождению, получивший художественное образование в Берлине.

Портрет подписан художником и датирован 1823 годом. Воспользовавшись тонированной бумагой, итальянским карандашом, акварелью и белилами, мастер создал запоминающийся образ вельможи былых времен. На фраке - звезды высших орденов Российской империи: св. Андрея Первозванного и св. Владимира 1-й степени, на шее - крест военного ордена св. Георгия 3-й степени и польский орден св. Станислава. Сановник принадлежал к высшим должностным лицам Российской империи...

Владельцы портрета на протяжении тридцати лет пытались установить имя вельможи, не раз обращались за консультацией к экспертам-фалеристам. Тщетно! В живых, колючих глазах неизвестного я увидел упрек и вызов потомкам: "Вы, нынешние, ну-тка!"

И взялся за расследование.

Ордена на мундире

Орден "Георгий на шее" с очень большим разбором жаловался лишь в военное время, причем "за отличные воинские подвиги"1. Но даже знаменитому поэту-партизану Денису Давыдову дважды в нем отказали, в 1831 году заменив Георгия 3-й степени на Анненскую ленту. Прославленный воин в сердцах написал другу своему, генерал-адъютанту Арсению Закревскому: "Ты уже знаешь, что я получил Анненскую ленту и чин, а сверх того представлен к Владимиру 2-й степени; к несчастью, все-таки Георгия 3-го нет как нет! - крест, за который бы я отдал и две звезды, и руку или ногу и к которому я был представлен, но покойный фельдмаршал (граф Иван Дибич. - Авт.) переменил и вместо оного представил к ленте. Впрочем, всякое даяние благо и всяк дар совершен..."2

Вывод N 1: в биографии неизвестного была и служба в армии, и активное участие в победоносных сражениях. Причем он должен был состоять в штаб-офицерском либо в генеральском чине - обязательное условие, чтобы получить "третьего" Георгия.

Вывод N 2: ветеран не сражался с Наполеоном, ибо на его груди нет медали "В память Отечественной войны 1812 года". Эту серебряную медаль на голубой Андреевской ленте с гордостью носили все участники боевых действий - от солдата и ополченца до фельдмаршала и самого царя.

Вывод N 3: ключ к разгадке личности старика на портрете надо искать в ордене св. Станислава на его шее. Поясню почему.

Внимательно присмотревшись к орденскому знаку, нарисованному Молинари, я обнаружил между лучами восьмиугольного рыцарского креста четырех одноглавых орлов. При том, что орден св. Станислава, после 1831 года включенный в состав императорских и царских орденов, украшали двуглавые орлы. Персонаж портрета Молинари отмечен иным Станиславом - вторым по значимости орденом Речи Посполитой, учрежденным в 1765 году (белый орел - символ Польши). Важный нюанс: при наличии на фраке звезд орденов св. Андрея Первозванного и св. Владимира 1-й степени носить на шее орден св. Станислава не полагалось. Однако он стал столь важной вехой в биографии сановника, что старик сознательно нарушил предписания...

После этого оставалось последовательно изучить биографии всех кавалеров "третьего" Георгия. И среди них выявить имевших Андреевскую и Владимирскую ленты, польский орден св. Станислава, не воевавших в 1812 году и доживших до 1823 года.

Лишь один-единственный человек отвечал всем этим условиям.

Им оказался генерал от инфантерии барон, затем (1792) граф Осип Андреевич Игельстром (1737-1823).

Приключения во славу империи

Он был одним из первых кавалеров ордена св. Георгия 3-й степени. Для понимания: генерал-майор Григорий Потемкин, будущий фельдмаршал и светлейший князь Таврический, числился восьмым кавалером этой степени, генерал-майор Александр Суворов, будущий генералиссимус, - 34м. Получив свой орден 12 сентября 1770 года "за подавание подчиненным примера и содержание их тем в охоте к трудам и в духе неустрашимости", бригадир барон Осип Игельстром стал 19-м кавалером3. (Бригадир - военный чин V класса Табели о рангах. Считался генеральским и располагался выше полковника, но ниже генерал-майора.)

Барон был "из стаи славной Екатерининских орлов".

Остзейский дворянин и сын лифляндского ландмаршала (губернского предводителя дворянства), он получил прекрасное образование в одном из немецких университетов и боевое крещение во время Семилетней войны. "За отличное усердие к службе и ревность" по представлению генерал-аншефа графа Петра Александровича Румянцева получил чин подполковника. Где должен служить имеющий прекрасные европейские манеры, честолюбивый и образованный молодой офицер, знающий иностранные языки и имеющий боевой опыт? Ответ очевиден: в разведке!

Деяния, совершенные остзейским дворянином в XVIII столетии во славу Российской империи, превосходят своим размахом приключения знаменитого "агента 007" - сэра Джеймса Бонда.

В 1764 году барон отправляется в составе русского посольства в Варшаву. Предстоят выборы нового короля Речи Посполитой. Екатерина II стремится повлиять на выборы, желая избрания графа Станислава Понятовского, своего бывшего фаворита. Мораль и политика - две вещи несовместные. По словам императрицы, граф Понятовский был "выбран Россией в кандидаты на Польский престол потому, что из всех претендентов этот имел наименее прав претендовать на него, и вследствие того он должен был чувствовать себя обязанным России более всякого другого"4.

Однако у российского кандидата имеются очень сильные противники, желающие помешать его избранию...

Барон Игельстром артистически проводит спецоперацию по нейтрализации наиболее речистых недругов графа и технично обеспечивает избрание Понятовского. Он "искусным образом захватил епископа Краковского, Каиетана Солтыка, графа Ржевуцкого, епископа Киевского и других польских вельмож"5. Князь Радзивил и маршал Браницкий, видя, что дело принимает столь крутой оборот, спасаются бегством. Арестованные лифляндским бароном польские вельможи и князья церкви под надежным конвоем доставлены в Россию, где с ними, впрочем, обращаются с достойным их сана уважением.

Дело сделано. 7 сентября 1764 года Станислав Понятовский возведен на польский престол, 25 ноября коронован в Варшаве под именем Станислава II Августа.

Романтическая тайна св. Станислава

За эту блестящую операцию барон Игельстром пожалован чином полковника и получает полк в дивизии Петра Ивановича Панина, родного брата знаменитого графа Никиты Ивановича, наставника наследника престола Павла Петровича и руководителя русской внешней политики. Но уже вскоре Екатерина II, прекрасно понимая, что предприимчивый и отважный полковник может оказаться в эпицентре большой придворной игры и усилить позиции столь ненавистных ей братьев Паниных, приказывает барону сдать полк и отправиться в Варшаву - "приглядывать" за королем Станиславом II Августом.

Осип Андреевич не без изящества справился и с этой задачей. Как? Обзавидовался бы Джеймс Бонд! "Быв предприимчив, смел, любезен, вкрался в сердце любовницы короля Станислава Понятовского, передававшей ему сокровенные намерения своего властелина; получил, посредством ея, в чине полковника, орден св. Станислава"6.

Вот он - момент истины! Король учредил орден 7 мая 1765 года, а уже в 1768-м барон Игельстром стал его кавалером. Потому и связаны у него с этим орденом настолько сладостные воспоминания, что даже у дверей гроба старик пожелал позировать портретисту со Станиславом на шее... В его жизни было много приключений, любовных похождений, воинских подвигов, карьерных взлетов и падений. Были и новые ордена. Но лишь когда барон надевал Станислава, глаза загорались молодым задором юности. Александр Молинари сумел это передать. "Любите живопись, поэты!"

P.S.

В 1797 году Павел I вызвал барона из его деревень и назначил Оренбургским военным губернатором, шефом Рыльского пехотного полка и инспектором войск, находившихся в Уфимской, Казанской и Пермской губерниях. "...Чрез несколько времени по назначении его на сие место, спросил его император, много ли ему лет? Тот ему отвечал, что ему сто лет. "Как?" - спросил государь. Игельстром отвечал: "Шестьдесят лет от роду и сорок лет службы". Император счел, что сей немецкий каламбур означал, что он не хочет служить, и, обернувшись, сказал тут бывшим: "Я его вытащил из навозной кучи, а он уже отговаривается дряхлостию"7.

Барон был уволен в отставку и более уже не служил.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Еще пять фактов из жизни барона Игельстрома

1770 год. Барон десять дней держал в осаде и штурмом взял турецкий город Килия. В том же году овладел городом Аккерман, захватив богатые трофеи: 13 турецких знамен, 70 пушек, 8 мортир, 3 гаубицы, 1000 пудов пороха, 8000 ядер и 2000 бомб8.

1784 год. Применив военную хитрость, одним батальоном с четырьмя пушками скрытно окружил ставку бывшего крымского хана Шагин-Гирея и вынудил его окончательно отказаться от прав на Крым и переселиться в Воронеж. Награжден орденом св. Александра Невского.

1790 год. Установив по агентурным каналам связь со шведским королевским двором, барон подписал Верельский мир, в котором так нуждалась Российская империя, продолжавшая воевать с Турцией. "Велел Бог одну лапу высвободить из вязкого места"9. Императрица щедро его наградила за это, пожаловав чин генерал-аншефа, шпагу, осыпанную бриллиантами; орден св. Андрея Первозванного и 40 тысяч рублей. (Фельдмаршал получал жалованье 5 тысяч в год.)

1792 год. Получил от курфюрста Саксонского графский титул, но не дорожил им и продолжал именоваться бароном.

1794 год. Во время восстания Костюшко барон, бывший тогда российским послом в Варшаве, чудом спасся от смерти.

1. Свод законов Российской империи. Учреждение орденов и других знаков отличия. Издание кодификационного отдела при Государственном Совете. СПб. 1892. С. 48.

2. Давыдов Д.В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. T. II. М. 1860. С. 328.

3. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920. Биобиблиографический справочник /Отв. сост. В. М. Шабанов. М.: Русскiй мiръ, 2004. С. 123.

4. Записки императрицы Екатерины Второй. СПб.: изд. А.С. Суворина, 1907. С. 699.

5. Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей русской земли. Ч. 2. М. 1836. С. 414.

6. Там же.

7. Энгельгардт Л.Н. Записки. М.: НЛО, 1997. С. 150.

8. Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей русской земли. С. 415.

9. Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка 1769-1791. М.: Наука, 1997. С. 425.