Россиянин Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за "Тампу-Бэй Лайтнинг", признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче, который его клуб провел против "Нью-Джерси", форвард набрал четыре очка - он сам забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

В настоящее время в активе Кучерова 42 очка, и он занимает третье место в списке бомбардиров НХЛ, сообщает ТАСС.

Второй звездой дня в НХЛ стал Брэйден Пойнт - одноклубник Кучерова (1+2), а третьей - Пекка Ринне из "Нэшвилла" (21 отраженный бросок).