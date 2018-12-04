Сезон 2019/2020 РПЛ начнется 14 июля

На общем собрании клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ), состоявшемся 4 декабря, были согласованы примерные очертания календаря на сезон 2019/2020.

Предполагается, что матч за Суперкубок России, в котором традиционно сыграют чемпион и обладатель Кубка страны, состоится 6 июля. А старт чемпионата запланирован на 14 число того же месяца.

До зимнего перерыва будет сыграно 18 туров, причем последний тур перед паузой должен состояться 1 декабря. По датам окончания чемпионата определенности пока нет. Пока 30-й тур планируется провести 17 мая, а последние стыковые матчи за право сыграть в РПЛ - 24 мая. Неясность связана с грядущим Евро-2020.