Спасение "Черного дрозда": США рассекретили инцидент с SR-71 у границ СССР

Военные ведомства США и Швеции рассекретили информацию о произошедшем 31 год тому назад у границ СССР инциденте с самолетом SR-71 Blackbird. Американский стратегический разведчик сломался во время шпионской миссии "Балтийский экспресс", и шведские истребители сопроводили его до границ Дании.

Только спустя три десятилетия подробности инцидента было решено предать огласке. Шведские пилоты - полковник Ларс-Эрик Блад, майор Роджер Моллер, майор Кристер Сьоберг и лейтенант Бо Игнолл были награждены медалями ВВС США. В церемонии также приняли участие американские летчики Дуэйн Нолл и Том Вельтри.

Как сообщает Минобороны Швеции, 29 июня 1987 года с британской авиабазы Mildenhall вылетел самолет с бортовым номером 117964. В его задачу входила воздушная фотосъемка военных объектов Советского Союза, располагавшихся на побережье Балтийского моря и на Кольском полуострове. Во время полета над Балтийским морем у самолета-шпиона внезапно вышел из строя правый двигатель. За несколько минут Blackbird снизился с 22 тысяч метров до 7500, а скорость упала с 3000 до 700 километров в час. Более того скорость продолжала падать.

Самолет отклонился от курса и оказался в шведском воздушном пространстве над островом Готланд. На перехват неизвестной цели были направлены два шведских истребителя-перехватчика Saab JA 37 Viggen. Они настигли SR-71 примерно в 70 километрах к востоку от мыса Эланда.

- Мы с моим коллегой Кристером Шебергом следовали за ним около пяти минут на расстоянии 30 метров. Мы увидели, что самолет летит только на одном двигателе, - вспоминает пилот Роджер Меллер. Затем на смену первой паре истребителей прилетели другие самолеты, которые пилотировали Ларс-Эрик Блад и Бо Игнелл. Они и сопроводили американский самолет-шпион до Дании. По признанию американских пилотов, они испытали испытали большое облегчение, обнаружив, что их конвоируют шведские перехватчики, а не советские МиГ-31.

- Мы не знали, кто найдет нас первым. Шведское присутствие означало, что другие "охотники" держались на большом расстоянии и таким образом не могли применить свое оружие, - сказал американский пилот Том Вельтри.

Затем SR-71 проследовал через Данию в Западную Германию, где совершил аварийную посадку на базе Нордхольц. После инцидента Швеция и США решили не придавать его огласке, как и другие миссии Blackbird, в связи с чем информация о нем была засекречена.