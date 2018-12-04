В Армении обнаружен "черный ящик" разбившегося Су-25

Поисковики обнаружили бортовой самописец армянского штурмовика Су-25, потерпевшего крушение сегодня в горах. Об этом "Интерфакс" сообщила советник главы СК Армении Сона Трузян.

Напомним, самолет выполнял учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки. После вылета из аэропорта города Гюмри, где располагается 102-я российская военная база, в 09:06 штурмовик потерял связь Минобороны Армении. Позднее военное ведомство сообщило о том, что штурмовик разбился в горах в Мараликском районе. Оба находившиеся в самолете пилота погибли.

По факту инцидента СК Армении возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".