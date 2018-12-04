В Каире впервые открылась выставка вооружений EDEX2018. Для нашей страны участие в этой выставке имеет очень большое значение. Экспорт российского оружия в Египет растет. И сейчас появилась возможность показать и военным, и представителям власти ту технику, которая лучше всего подходит для этого региона.

Выставку открыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, что лишний раз подчеркнуло, какое внимание уделяет ей египетское правительство. Президент обратил внимание на разведывательно-ударный вертолет Ка52 "Аллигатор".

В 2017 году Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка‑52К для египетских десантных кораблей типа Mistral

В 2015 году был заключен контракт на закупку Египтом 46 вертолетов Ка52 "Аллигатор". Сейчас египетские военные осваивают новые машины. А в прошлом году было официально заявлено о том, что Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка52К для египетских десантных кораблей типа Mistral - тех самых, которые изначально строились для России. Недавно в СМИ прошла волна публикаций о том, что египтяне якобы недовольны качеством Ка-52 и чуть ли не хотят от их дальнейших закупок отказаться. Поскольку официальных заявлений не было, то, скорее всего, это фейковые новости, формируемые американцами. таИменно они проталкивают в Египет свой вертолет AH64E Apache.

Что же касается Ка52К, то у него альтернативы нет. Даже французские военные моряки, имевшие возможность видеть посадку Ка52 на палубу "Мистраля" во время его захода на военно-морской салон в Санкт-Петербурге, заявили, что "Аллигатор" - тогда еще не было морской версии "Катран" - идеально подходит для их десантного корабля.

Косвенным подтверждением надежности и высоких боевых качеств Ка52 является его работа в Сирии. Кстати, многие из представленных на выставке EDEX2018 образцов нашей военной техники прошли испытания боем в сирийских условиях, и выдержали ее на отлично.

Не удивительно, что внимание египетских военных приковано к экспозиции "Уралвагонзавода". Наша бронетехника, даже давних лет выпусков оказалась в условиях войны лучше практически всех западных образцов. Официальный Каир еще в 1955 году подписал большой контракт с СССР на закупку танков Т3485, Т54А, Т55 и Т62. Сейчас у египтян на вооружении американские танки "Абрамс" и вот они-то, в отличие от Ка-52, местным танкистам нравятся не очень. А с учетом того, что египтяне - постоянные участники наших танковых биатлонов, вполне вероятно, что российская бронетехника скоро вновь появится в парках египетских танкистов.

На выставке в Каире демонстрируются танки Т90С, Т90МС, модернизированный Т72, боевая машина поддержки танков, а также различная военная инженерная техника.

"Рособоронэкспорт" показывает и перспективные новинки. Это гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, корабли "Каракурт-Э" и "Сарсар". Вызывают интерес 76,2-мм автоматическая артустановка АК176МА01 и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э".

Естественно, в центре внимания, и не только египетских военных, продукция концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей". Не секрет, что настоящим хитом рынка вооружений стала зенитно-ракетная система С400. На выставке EDEX2018 ее можно увидеть, правда, в виде макета. Зато специалисты концерна подробно расскажут о всех ее возможностях, подтверждая свои слова эффектной виртуальной инсталляцией.