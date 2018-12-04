В Мексике небольшой самолет врезался в жилой дом

Небольшой самолет марки Cessna врезался в жилой дом в мексиканском городе Кулиакан в штате Синалоа. ЧП произошло в понедельник.

По данным портала Aristegui Noticias, на месте крушения погибли четыре человека, еще двое были ранены. Здание получило серьезные повреждения. Что стало причиной аварии - пока не сообщается, на месте работают спасатели, пишет РИА Новости.

С начала декабря это уже не первое подобное происшествие. В Бразилии в городе Сан-Паулу частный самолет рухнул на жилые дома, в результате два человека погибли и 12 получили ранения. В США в городе Форт-Лодердейл небольшой самолет врезался в крышу центра терапии для детей, страдающих аутизмом, погибли два человека.