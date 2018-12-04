В Мексике шесть полицейских стали жертвами вооруженного нападения

В Мексике неизвестные напали на группу полицейских, которые вели патрулирование. Инцидент произошел в районе Ла-Уэрта в штате Халиско на западе страны.

В результате внезапной вооруженной атаки были убиты шесть стражей порядка, один полицейский получил ранения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение прокуратуры в "Twitter". Данных о том, кто может стоять за этим нападением, пока нет. Ведется следствие.

В мае этого года Рауль Санчес Хименес, занимавший тогда пост генпрокурора Халиско, заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. К происходящему причастны мощные наркокартели.

В прошлом году в Мексике были убиты более 31 тысячи человек, больше, чем когда бы то ни было за последние годы. По мнению властей, ответственность за эти преступления лежит на местной наркомафии.