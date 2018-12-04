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04.12.2018 09:44
Рубрика: В мире

В Минске готовится очередная встреча контактной группы

Текст: Юрий Сизов
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

На фоне крайнего обострения ситуации на Украине, вызванной введением военного положения, 4 декабря в белорусской столице ожидается проведение очередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Фото: Reuters
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Представители ЛНР и ДНР, по информации ТАСС, намерены потребовать на ней от Киева объяснений в связи с указом президента Петра Порошенко. Как уже сообщала "РГ", после провокации украинских моряков в Керченском проливе в десяти областях страны было введено военное положение. В течение первой недели после инцидента Киев отказал во въезде 230 гражданам РФ, в том числе женщинам и детям, а вся система гражданской защиты была приведена в боевую готовность. На Азовском море уже проведены учения по поражению воздушных целей. Кроме того, к линии разделения сторон в Донбассе власти начали активно стягивать войска и вооружения.

В Донецке и Луганске не исключают в декабре нового военного наступления на регион. По их оперативным данным, под Донецк переброшен батальон 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с техникой и боеприпасами. В районы Краматорска, Северодонецка, города Счастья прибыли сотни американских и польских военных инструкторов, которые готовят украинских силовиков к боевым действиям в городских условиях, обучают снайперов и разведчиков, формируют диверсионно-разведывательные группы для их дальнейшей переброски в республики.

"Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления", - заявил накануне замначальника минобороны ДНР Эдуард Басурин. В частности, по данным военных источников в Донецке, в подконтрольных Киеву населенных пунктах планируется провести химическую атаку, чтобы сразу после этого "нанести массированный ракетно-авиационный удар по критически важным объектам республик".

В таких условиях, констатируют политические обозреватели, "дальнейшие перспективы работы контактной группы оказываются под вопросом". По оценке аналитиков, в последнее время и так почти все минские встречи были малоэффективными. Украинская сторона на протяжении уже длительного времени блокирует обсуждение политической повестки - ключевой, как считают в Москве, для урегулирования конфликта. Несмотря на многократно подтвержденную договоренность, по вине Киева уже два года не удается развести войска в районе Станицы Луганской. Нет продвижения и в завершении процесса обмена пленными.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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После ухода полномочного представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы официальный полпред на минских переговорах не назначался почти два месяца. Правда, на прошлом заседании имя полпреда было, наконец, названо. И само избрание на эту роль экс-главы СБУ и экс-министра обороны Евгения Марчука, который до этого представлял страну в подгруппе по безопасности, может быть косвенным свидетельством того, что направление безопасности осталось единственным, которому украинская сторона готова уделять внимание и хотя бы периодически вступать по нему в диалог в рамках контактной группы.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник в преддверии заседания контактной группы заявил, что "возможность конструктивного продвижения в вопросах выполнения минских соглашений сегодня находится под большим вопросом из-за введения военного положения, которое, по мнению Киева, распространяется и на территории ЛНР и ДНР".

"Такая позиция Киева абсолютно не учитывает ни особый статус Донбасса, ни обязательства, взятые Киевом по Минским соглашениям", - отметил он, подчеркнув, что "невозможно обсуждать экономическое взаимодействие, если военное положение предусматривает запрет на свободное передвижение, введение военной администрации и трудовой повинности".

В мире экс-СССР Беларусь Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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