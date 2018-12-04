Войска оснастят роботами-саперами "Уран-6"

Министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу утвердил скорректированный график создания и испытаний перспективного спутника радиолокационной разведки 14Ф139 "Пион-НКС". Об этом глава военного ведомства России сообщил во вторник на совещании, где обсуждался ход специальной опытно-конструкторской работы.

Реализацию данного проекта Шойгу назвал задачей государственного масштаба. Тут нет никакого преувеличения. Известно, что "Пион-НКС" вместе с другим космическим аппаратом - 14Ф138"Лотос-С" - входит в состав новейшей российской системы спутниковой разведки "Лиана". С помощью таких "наблюдателей" наши военные собираются отслеживать представляющие для них интерес наземные и надводные объекты, в том числе авианосные группировки США. А также контролировать в различных радиодиапазонах ионосферу и околоземное пространство. Эксперты утверждают, что с выводом на орбиту таких разведчиков Россия будет способна в течение трех часов с точностью до 3 метров определить в любой точке планеты местоположение американского корабля или целого морского конвоя.

По данным из открытых источников, в систему "Лиана" войдут, по меньше мере четыре космических аппарата - два "Пиона" и два "Лотоса". Они будут находиться на высоте около 1 тыс. км над Землей и сканировать поверхность планеты, воздушное и морское пространство в поиске вражеских объектов - самолетов, кораблей, бронетехники. Координаты целей в режиме он-лайн передадут на командный пункт. В случае чего по этим объектам нанесут удары. Сообщалось, что сейчас новая система спутниковой разведки работает в опытно-дежурном режиме. А ее отдельные сегменты использовались в Сирии для поиска важных объектов террористов и выдачи целеуказаний на их поражение.

На совещании в Минобороны также говорили о создании робототехнических комплексов различного назначения. Шойгу, в частности, интересовали поставки в войска первого отечественного серийного мобильного робота-сапера "Уран- 6". Этот комплекс, по словам министра, необходим "для снижения воздействия опасных факторов на личный состав при выполнении задач по разминированию". А его опытные образцы, напомнил министр, успешно прошли все виды испытаний, апробированы на учениях и в боевой обстановке в Сирии.

Справка "РГ"



Робот-сапер оснащен четырьмя видеокамерами. Руководит им оператор с безопасного расстояния. "Уран-6" имеет 30-мм автоматическую пушку, различные тралы, выдерживающие взрыв до 60 кг тротила. Он не просто находит и уничтожает боеприпасы, но предварительно идентифицирует их. Военные говорят: только одна такая машина заменяет 20 штатных саперов. Отдельные сегменты новой российской системы спутниковой разведки "Лиана" использовались в Сирии.