В масштабах современной модной индустрии Nando Muzi - небольшой бренд с оборотом в несколько тысяч пар обуви в год. Причем 80% продукции идет на экспорт: коллекции этой марки можно найти в Нью-Йорке, Берлине, Гонг-Конге и в Москве, в сети магазинов Rendez-Vous.
О специфике небольших компаний, их преимуществе перед "высокими брендами" и современных династиях обувщиков мы поговорили с Микеле Муци, который в лучших традициях производственно-семейного жанра перенял бразды правления у своего отца.
Микеле, ваш отец, Нандо Муци, считает, что самая важная составляющая обуви - каблук: его форма определяет вид модели в целом. Вы с этим согласны?
Микеле Муци: Да, конечно: каблук - стилеобразующая деталь обуви. И он не обязательно должен быть тонким и высоким. Создавая новую коллекцию, мы всегда думаем о том, чтобы обувь была не только красивой, но и удобной. Обувь на высоком изящном каблуке мы предлагаем для вечеринок и особых событий. А для повседневного гардероба стараемся создавать универсальные модели, в которых будет удобно передвигаться по городу: мы ориентируемся на современных работающих женщин, которые редко сидят на месте и успевают побывать за один день в нескольких местах.
Как выглядит такая универсальная модель из вашей последней коллекции (весна-лето/2019)?
Микеле Муци: Это ботильоны-казаки в урбанистическом стиле: они не такие брутальные, как классические ковбойские казаки, их можно носить с джинсами, брюками или с платьем, и они легко впишутся как в деловой образ, так и в не слишком формальный вечерний. Одним словом, это модель, которая приспособится к любому гардеробу.
А насколько легко ваши коллекции приспосабливаются к разным географическим широтам? То есть, будет ли актуально в Москве то, что носят в Милане или Нью-Йорке?
Микеле Муци: Совершенно точно - будет. Сейчас благодаря интернету и соцсетям предпочтения москвички или жительницы Милана практически не отличаются: есть доступ к любой информации, и эта информация формирует некий общий для всех визуальный образ. Вы можете находиться в Москве или Нью-Йорке, но открыв нашу страницу в инстаграме, вы увидите одну и ту же коллекцию.
Инстаграм для вас - один из основных каналов продвижения?
Микеле Муци: Сейчас это в принципе один из ключевых каналов для модных брендов, в том числе, "высоких". Им активно пользуются многие наши клиентки, так что, мы его постоянно развиваем. Практически все наши рекламные кампании создаются с оглядкой на социальные сети: то есть, в адаптированном под них формате.
Не секрет, что многие итальянские бренды предпочитают производить свою продукцию в Азии - из-за дешевой рабочей силы. Где производите свою обувь вы?
Микеле Муци: Нашему бренду больше 50 лет, и за это время мы не выпустили ни одной пары обуви, которая была бы произведена за пределами Италии. Более того, все коллекции создавались и продолжают создаваться исключительно в городе Порто Сан-Эльпидио, где была основана и находится по сей день наша фабрика. Покупая туфли или ботинки Nando Muzi, вы можете быть абсолютно уверены, что каждая их деталь - от ниток до кожи - итальянского производства. Ну, разве что, кроме стразов Сваровски, которые мы использовали в последней коллекции для декора вечерних моделей. Еще важно знать, что у нас нет поточного производства, каждая модель проходит через руки мастеров и создается только вручную. Мы действительно предлагаем эксклюзив, причем по куда более доступной цене, чем это делают "высокие бренды", скажем, Gucci или Louis Vuitton.
Вы говорите, что у вас на 100% итальянское производство. Все сотрудники вашей фабрики - тоже исключительно итальянцы?
Микеле Муци: Не только итальянцы, но, по большей части, еще и коренные жители города Порто Сан-Эльпидио, где находится фабрика. В общей сложности у нас работает 80 человек, и многим даже не нужен автомобиль: они ходят на работу пешком. За полвека на фабрике успели сложиться целые династии: некоторые пришли сюда еще в 1960-1970-х, дослужились до пенсии, а теперь их места заняли их дети. И это тоже очень по-итальянски.
А что, если спрос на вашу продукцию резко возрастет и придется расширяться? Сможете удержать такую же высокую планку и сохранить ручное производство?
Микеле Муци: На данный момент мы полностью справляемся с объемами производства, и справляемся хорошо. А если вдруг случится неожиданный скачок покупательского спроса, мы перейдем в режим переходного периода: увеличим оплату труда сотрудникам, начнем обучать новый персонал. Одним словом, будем действовать поэтапно. Но, знаете, я бы очень хотел столкнуться с подобной проблемой!