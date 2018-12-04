Микеле Мцуи. Фото: Nando Muzi

Микеле, ваш отец, Нандо Муци, считает, что самая важная составляющая обуви - каблук: его форма определяет вид модели в целом. Вы с этим согласны?

Микеле Муци: Да, конечно: каблук - стилеобразующая деталь обуви. И он не обязательно должен быть тонким и высоким. Создавая новую коллекцию, мы всегда думаем о том, чтобы обувь была не только красивой, но и удобной. Обувь на высоком изящном каблуке мы предлагаем для вечеринок и особых событий. А для повседневного гардероба стараемся создавать универсальные модели, в которых будет удобно передвигаться по городу: мы ориентируемся на современных работающих женщин, которые редко сидят на месте и успевают побывать за один день в нескольких местах.

Как выглядит такая универсальная модель из вашей последней коллекции (весна-лето/2019)?

Микеле Муци: Это ботильоны-казаки в урбанистическом стиле: они не такие брутальные, как классические ковбойские казаки, их можно носить с джинсами, брюками или с платьем, и они легко впишутся как в деловой образ, так и в не слишком формальный вечерний. Одним словом, это модель, которая приспособится к любому гардеробу.