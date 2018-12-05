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05.12.2018,  
12:09
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Большая ошибка: украинский боевой модуль снизит точность египетских БТР

На первой международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX 2018 в Египте продемонстрирован колесный БТР Fahd-300 с украинским боевым модулем БМ-3 "Штурм".

Он вооружен 30-мм пушкой ЗТМ-1, которая является нелицензионным клоном российской 2А72, с ней спарен 7,62-мм пулемет. Имеется также 30-мм автоматический гранатомет. Эти изделия также незаконно скопированы с образцов, спроектированных и выпускаемых в РФ. На боевой модуль монтируется противотанковый ракетный комплекс "Барьер". Его бронепробиваемость - до 800 мм. Максимальная дальность стрельбы - до 5 км.

БМ-3 можно увидеть на украинских БТР-3 и БТР-4 . Морской вариант монтируется на ставших известными после инцидента в Керченском проливе малых артиллерийских бронекатерах "Гюрза-М" проекта 58155.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Военные эксперты отмечают, что, устанавливая на свой бронетранспортер украинский боевой модуль, египтяне делают большую ошибку, о которой потом пожалеют. Дело в том, что даже на самой Украине неоднократно сообщалось о невысоких характеристиках данного изделия. Самый большой недостаток - невысокая точность стрельбы, особенно в движении. Незаконно скопированные пушки отличаются плохим качеством изготовления и очень часто выходят из строя.

По мнению специалистов, лучшим вариантом улучшения характеристик египетских бронетранспортеров стала бы установка элементов комплекса управляемого вооружения "Бережок". Дело в том, что часть БТР Fahd уже имеют башни от БМП-2, их-то и надо модернизировать. Российская разработка имеет современную систему управления огнем, которая оборудована тепловизором и автоматом сопровождения цели. Для командира машины предусмотрена установка панорамного прицела, позволяющего дублировать функции наводчика.

Имеющийся противотанковый комплекс "Корнет" способен уничтожать цели на дистанции до 8 километров. При этом они могут быть оборудованы динамической защитой и обладать броней, эквивалентной 1300-мм броневой стали.

БМП с боевыми модулями "Бережок" прекрасно зарекомендовали себя в сухопутных войсках Алжира. В настоящее время эти боевые машины поступают в мотострелковые части Российской армии.

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