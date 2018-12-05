Будущее мировой энергетики решается на саммите "Глобальная энергия"

Важнейшей дискуссионной площадкой для обсуждения будущего мировой энергетики стал состоявшийся в Турине саммит "Глобальная энергия", в этом году посвященный теме моделирования энергетического баланса в "цифровом" мире. Не только неизбежную цифровизацию отрасли обсуждали на форуме ученые и эксперты. Они представили ряд принципиально новых разработок, которые в будущем изменят "лицо" мировой энергетики, сделав ее гораздо более безопасной для человека и окружающей среды.

Глобальный совет экспертов

Саммит проводит Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", неправительственная организация, присуждающая одноименную премию за наиболее выдающиеся разработки в области энергетики. Ассоциация смогла сформировать мощное экспертное сообщество, в которое вошли виднейшие ученые, политики, отраслевые эксперты энергетической отрасли со всего мира.

Благодаря саммиту "Глобальная энергия" они получили возможность свободно обмениваться мнениями о том, что ждет мировую энергетику. Из года в год тематика саммита посвящается наиболее актуальным вопросам и острым вызовам, стоящим перед отраслью. По словам и.о. президента ассоциации "Глобальная энергия" Александра Игнатова, развитие энергетики важно для будущего всего мира, поэтому и была сформирована такая постоянно действующая коммуникационная площадка.

- Наш саммит ежегодно собирает и лауреатов премии, и членов Международного комитета по ее присуждению - авторитетных общественных деятелей, лидеров бизнеса и политики, - говорит Александр Игнатов. - Глобальный энергетический диалог, где ведущая роль отведена ученым - разработчикам передовых технологий, позволяет вырабатывать всесторонне взвешенные и востребованные решения.

Взгляды разные, цель - одна

Ассоциация "Глобальная энергия" изначально создавалась для популяризации и поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также для содействия развитию энергетического сотрудничества. Сегодня ее поддерживают такие российские компании как ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Саммиты для экспертов ассоциация проводит с 2012-го года, нынешний стал уже седьмым по счету.

Участники саммита 2018-го года сошлись во мнении, что будущее энергетической отрасли определят беспрецедентные политические решения. Главными инструментами формирования баланса в цифровом мире станут климат доверия и конструктивный международный диалог. Миру необходимо постепенно переходить от углеводородных источников энергии к возобновляемым, - убеждены эксперты. Правда, мнения на то, как лучше - безопаснее и экономнее - это сделать, разделились. Позиции всех участников саммита обобщили и собрали в аналитический отчет. По сути, этот документ сегодня представляет собой сборник готовых стратегий по переходу мирового сообщества к более безопасным источникам энергии.

Дать дорогу солнцу

Профессор Франческо Профумо из Италии, президент фонда Бруно Кесслера, эксперт премии "Глобальная энергия" предлагает развивать энергетику согласно "треугольнику электроэнергии", вершинами которого являются ее генерация за счет возобновляемых источников, передача и распределение через специально созданные системы, и, наконец, надлежащая электрификация конечных потребителей. К числу последних он относит строительный сектор экономики, промышленное производство и владельцев электромобилей.

Акцент в энергетике, по мнению профессора, должен быть перенесен с использования энергии от сжигания углеводородного топлива в сторону электрической, получаемой из возобновляемых источников - ветряных и солнечных электростанций. Эту энергию в свою очередь можно будет преобразовывать в тепло, газ, химические вещества, жидкое топливо.

Для эффективного распределения такой электроэнергии по всему миру следует создать интеллектуальные микроэнергосети, которые позволят эксплуатировать локально доступные энергоресурсы, и глобальные энергопередающие магистрали, цель которых - "перекачивать" электроэнергию из зон генерации в зоны потребления на большие расстояния. Использовать для этого ученый предлагает ультравысоковольтные сети постоянного тока.

Взгляд на промышленность

Доктор Клаус Ридле, один из ведущих мировых специалистов в области газотурбинной техники для стационарной энергетики, почетный профессор Университета Гринфилд и Университета Эрланген и лауреат премии "Глобальная энергия"-2005, исследовал один из возможных базовых элементов для обеспечения энергетического перехода, а именно так называемое "секторальное взаимодействие".

Он убежден, что в процессе перехода к возобновляемым источникам энергии следует задействовать не только энергетический сектор экономики, на который сегодня приходится примерно 40 процентов первичного потребления энергии, но и промышленность, транспорт и ЖКХ. По словам Ридле, 22 процента необходимой электроэнергии предприятия энергетического сектора в мире уже сейчас черпают из возобновляемых источников, в то время как три других сектора удовлетворяют за счет "зеленой" энергетики только восемь процентов потребностей в ресурсах. Это неправильно, поскольку электроэнергию из возобновляемых источников нужно положить в основу всех энергетических услуг, - считает ученый.

Ридле подчеркнул, что сегодня необходимо тестировать "секторальное взаимодействие" в демонстрационных масштабах. Это нужно, чтобы понять, может ли предложенное им решение на самом деле стать долгосрочной стратегией перехода от углеводородных к возобновляемым источникам энергии.

Без самообмана

Профессор геологии университета Турина Стафано Ло Руссо призвал коллег не испытывать иллюзий: в ближайшие годы пальму первенства у углеводородного топлива возобновляемым источникам энергии отнять не удастся. По его словам, сегодня примерно 40 процентов мирового потребления энергии приходится на нефть, еще 25 - на природный газ. В будущем, с учетом мировой урбанизации, энергопотребление будет только расти. Чтобы преодолеть нехватку энергии, нужно интегрировать сети Европы и Азии, - считает эксперт. Проекты наподобие китайского "Один пояс - один путь" и российского "Северный морской путь" могли бы стать основой для такой интеграции.

Как и Ло Руссо, доктор Родней Аллам, английский инженер-химик, лауреат премии "Глобальная энергия" -2012, считает, что растущие потребности мира в энергии еще долго будут компенсироваться ископаемым топливом. По его данным, на возобновляемые источники энергии, гидроресурсы и атомную энергетику сегодня приходится в общей сложности примерно 15 процентов совокупного мирового энергопотребления.

Чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды углекислым газом, выделяющимся при сгорании углеводородного топлива, Аллам разработал принципиально новый энергоцикл, названный его именем. В его основе - улавливание и применение диоксида углерода в виде рабочей жидкой среды. В Техасе на основе его проекта уже построена газовая электростанция мощностью 50 мегаватт. Аллам предлагает инвестировать в водородные технологии, чтобы постепенно перевести транспорт на водородное топливо и снизить тем самым выбросы углекислого газа в атмосферу.

Разобрал на атомы

Член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", президент Научного совета по глобальным инициативам Доктор Том Блис говорит, что если исключить из оборота ископаемое топливо, производство электроэнергии должно будет базироваться на четырех энергоисточниках: солнце, ветре, гидроресурсах и атомной энергии. Но возможность использовать гидроресурсы есть далеко не у всех стран, а чтобы обеспечить всех жителей Земли тем количеством энергии, которое они потребляют сейчас, нужно покрыть солнечными панелями и ветрогенераторами территорию, равную по площади Южной Америке.

Поэтому без атомной энергии странам будет трудно обойтись, - считает ученый. Именно атомная энергетика могла бы стать, по его мнению, ключевым решением проблемы парниковых газов.

Наиболее перспективными для строительства и эксплуатации Блис считает ториевые реакторы низкого давления на расплавах солей. Такие установки могут располагаться на судах (которые будут строиться, например, в России, Китае, Саудовской Аравии, Индии или Корее) и транспортироваться в регионы, нуждающиеся в электроэнергии. Таким образом, они стали бы доступными энергоисточниками, особенно для развивающихся стран, не имеющих средств на строительство собственных ядерных установок.

Не дорого, а перспективно

Своеобразный итог дискуссии ученых подвел доктор Рае Квон Чунг из Кореи, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", советник председателя группы экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при генеральном секретаре ООН. По его словам, основным аргументом для отказа от перехода к "зеленой" энергетике является дороговизна новых технологий. Тем не менее, Чунг считает, что вклад в экологические проекты в области энергетики может стать движущей силой экономического роста стран. Более того, он предлагает ввести налог на использование углеводородного топлива, чтобы стимулировать энергетический переход к возобновляемым источникам энергии. Однако, как отмечает сам исследователь, пока такие взгляды разделяет меньшинство политиков и предпринимателей по всему миру.

Цифра учит экономить

Второй из двух главных вопросов седьмого саммита "Глобальная энергия" состоял в том, как можно с пользой применить новейшие технологии - блокчейн, трехмерную печать, искусственный интеллект и другие - для цифрового преобразования энергетического сектора. Сегодня эксперты призывают активнее внедрять цифровые технологии в сферу энергетики, поскольку именно цифровизация лежит в основе жизнедеятельности "умных городов", где экологически чистые энергоресурсы расходуются рачительно, с оглядкой на то, какой мир достанется будущим поколениям. Согласно озвученным на саммите прогнозам, к 2050-му году более 65 процентов населения планеты станет жить в "умных городах".

Стивен Гриффитс, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", главный вице-президент по исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологий (ОАЭ) считает, что цифровые технологии открывают новые возможности для вовлечения распределенной генерации в энергообмен. Кроме того, они могут влиять на системы накопления энергии, а также на устройства и комплексы с регулируемым потреблением. Поэтому "цифру" можно использовать для организации разнообразных энергетических сервисов.

Тем не менее, повсеместное внедрение цифровых технологий накладывает на стороны энергообмена и новые обязательства. Об этом на саммите говорил Сауро Пасини, эксперт премии "Глобальная энергия", президент International Flame Research Foundation (Италия). Он подчеркнул, что зарождение так называемого "интернета энергии" повлечет за собой и появление новых субъектов взаимодействия (просьюмеров и агрегаторов). Потребуется создать новые нормативные акты, которые отрегулируют отношения между ними и установят стандарты интерфейсов взаимодействия с единой энергетической системой.

В целом эксперты саммита сошлись во мнении, что хотя цифровизация и помогает развивать "умные города", находить баланс между энергоснабжением и энергопотреблением, она влечет за собой и новые угрозы. В частности, нефтегазовому сектору придется разрабатывать собственные бизнес-модели, а государствам - научиться договариваться, чтобы не столкнуться с энергетическим терроризмом.

"Нам нужны визионеры - лидеры политики, бизнеса и науки - которые будут совместно вырабатывать сбалансированный ответ на вызовы современности. В связи с этим, роль Международной энергетической премии "Глобальная энергия" особенно важна - ведь она объединяет лучших ученых, разработчиков передовых технологий. Их инновации имеют трансформирующее значение для всей отрасли. Этот саммит - лучшее тому подтверждение", - резюмировала Марта Бониферт, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", советник научного комитета Agroinnova Туринского университета (Венгрия).