Черногорцу дали медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне"

Советник российской дипмиссии в Подгорице С.Н. Бубликов вручил жителю черногорского города Биело-Поле Томо Сретковичу юбилейную медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне". Награда нашла своего героя спустя 75 лет после окончания военных действий, отметили в посольстве РФ.

"В 1943 году семнадцатилетний Томо Среткович вступил в ряды Народно-освободительной армии Югославии и отправился на фронт, - рассказали сотрудники дипмиссии. - В ходе службы он плечом к плечу с советскими солдатами участвовал в многочисленных битвах за освобождение югославских городов, в том числе Белграда. Управлял советской танковой техникой, проходил службу в составе Второй танковой дивизии 1-го Украинского фронта. За доблестную службу награжден высокими наградами СФРЮ: орденом "За храбрость" и медалью "За храбрость".

"Посольство поздравляет господина Сретковича с этой почетной наградой! Желаем ему крепкого здоровья, долголетия и благополучия", - подчеркивают российские дипломаты.