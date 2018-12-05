Chevrolet заинтриговал тяжелым пикапом

Компания Chevrolet решила сыграть на поле тяжелых полноразмерных пикапов со своей новинкой Silverado HD, которая дебютирует в феврале 2019 года. Благодаря дизайнерам в Silverado HD вовсю звучат ретронотки, в связи с чем посетители соцсетей уже сравнили эту модель с американскими грузовичками родом из 70-х, а кто-то даже усмотрел сходство с советским ЗИЛ-130.

Как бы то ни было, Silverado HD выглядит очень органично и современно благодаря зауженной оптике, которая выстроена в несколько рядов, мощным выштамповкам капота, прямоугольным колесным аркам и огромной решетке радиатора. Еще одна "фишка" - небольшие ступеньки за задними дверями двухрядной кабины. На них можно стоять, загружая бортовую платформу.

Обещаны также просторный салон с улучшенной отделкой и оптимизированной эргономикой, а также передовые электронные помощники типа системы стабилизации прицепа. В заднем стекле предусмотрена сдвижная форточка для размещения длинномеров.

Техническая информация об американской новинке пока скудна. Известно, что автомобиль оснастят турбодизельным V8 Duramax объемом 6,6 литра, развивающим 451 л.с. и 1234 Нм, и 10-диапазонным "автоматом" Allison. Анонсирован также новый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, работающий в паре 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Сообщатся также о том, что после переработки рамы Silverado HD получит повышенную грузоподъемность, однако точные цифры не приводятся. Текущая модель Silverado 2500HD способна взять на борт 1466 кг, а исполнение 3500HD - 2613 кг. В конкуренты Silverado HD уже записаны Ford Super Duty и Ram 2500.