Джессику Альбу назвали худшей актрисой за последние 20 лет

Джессика Альба и Робин Уильямс попали в список худших актеров за последние 20 лет.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на аналитические данные Go Compare, крайне непочетный список актрис, которые умудряются сниматься лишь в провальных фильмах последние 20 лет, возглавила Джессика Альба.

Фильмы оценивались лишь по степени прибыльности, и из 35 фильмов актрисы был по достоинству оценен лишь "Город грехов".

Сейчас Альбу, которая параллельно занимается предпринимательской деятельностью, все чаще можно встретить в сериалах, а в последний раз на большом экране она появлялась в 2017 году в картине "Рождество в Эль-Камино".

На втором месте оказалась актриса Джессика Бил ("Иллюзионист", сериал "Грешница").

Компанию ей составили Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кэти Бэйтс.

Мужской рейтинг не менее спорен и колоритен - в него попали Джош Дюамель, Робин Уильямс и Джерард Батлер.

И если с Дюамелем и Батлером все более-менее понятно, то карьеру покойного великого комика погубили, на взгляд экспертов портала, два духоподъемных семейных фильма - "Двухсотлетний человек" и "Целитель Адамс".