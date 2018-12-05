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Джессику Альбу назвали худшей актрисой за последние 20 лет

Мировое кино
    05.12.2018, 13:57
Текст:   Генри Достоевский

Джессика Альба и Робин Уильямс попали в список худших актеров за последние 20 лет.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на аналитические данные Go Compare, крайне непочетный список актрис, которые умудряются сниматься лишь в провальных фильмах последние 20 лет, возглавила Джессика Альба.

Фото: kinopoisk.ru
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Фильмы оценивались лишь по степени прибыльности, и из 35 фильмов актрисы был по достоинству оценен лишь "Город грехов".

Сейчас Альбу, которая параллельно занимается предпринимательской деятельностью, все чаще можно встретить в сериалах, а в последний раз на большом экране она появлялась в 2017 году в картине "Рождество в Эль-Камино".

На втором месте оказалась актриса Джессика Бил ("Иллюзионист", сериал "Грешница").

Компанию ей составили Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кэти Бэйтс.

Мужской рейтинг не менее спорен и колоритен - в него попали Джош Дюамель, Робин Уильямс и Джерард Батлер.

И если с Дюамелем и Батлером все более-менее понятно, то карьеру покойного великого комика погубили, на взгляд экспертов портала, два духоподъемных семейных фильма - "Двухсотлетний человек" и "Целитель Адамс".

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