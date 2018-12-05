Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Pussy Riot вновь ставит вопрос о целесообразности участия Москвы в деятельности Совета Европы, на членов которого распространяется юрисдикция ЕСПЧ. Вынесенный вердикт отказывает в передаче дела в Большую палату, чего добивалась Россия, и требует полного оправдания осужденных на родине Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич с выплатой им компенсаций.

Это решение, по мнению представителя Русской православной церкви при Совете Европы игумена Филиппа, "наносит удар по правовой защите религиозной свободы в Старом Свете". Ведь какими бы псевдогуманистическими соображениями ни руководствовались судьи, "они защитили свободу небольшой группы граждан за счет свободы миллионов других граждан". Но особенность нынешнего разбирательства в ЕСПЧ заключалась не только в устойчиво сложившемся негативном отношении судей к "российскому кейсу". Важнее другое - окончательно отказав России в серьезном и обстоятельном разговоре в Большой Палате по совершенному Pussy Riot преступлению, суд целил в первую очередь в христианские общины Старого Света, которые неоднократно становились жертвами богохульства со стороны маргинальных социальных групп. "За последние годы волна вторжений в пределы христианских общин прокатилась по всей Европе, были отвратительные акции в католических соборах Франции и Германии, подвергались надругательству христианские святыни и изображения в Испании и Литве", - напомнил представитель РПЦ.

Европейский суд по правам человека, не согласившись с Москвой в ее требованиях, официально встал тем самым на сторону вандалов, нападающих на символы христианства. Для обоснования вердикта были применены устаревшие, не учитывающие современные реалии и вызовы Конвенции, применен абсолютно формальный подход к признакам нарушения прав человека и основных свобод.

Игумен Филипп привел мнение рассматривавшей "дело Алехиной" в июле испанской судьи Марии Элосегы. В частности, она обратила внимание, что цель заявительниц - выразить политическую позицию - не оправдывает средства, которые они избрали. А их выступление в кафедральном соборе Москвы унизило достоинство православных христиан, потому что защита свободы слова не распространяется на подобные случаи поведения в церкви и других культовых учреждениях. Но большинство в ЕСПЧ, очевидно, считает иначе и применяет "права человека" в качестве универсального, всеобъемлющего механизма давления на входящие в Совет Европы страны вне зависимости от их традиций, ментальности и, в конце концов, государственного подхода к вопросам религии.

Европейский суд по правам человека, не согласившись с Москвой в ее требованиях, официально встал тем самым на сторону вандалов

С учетом абсолютно ненормальной ситуации с правами российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы следует ли нам прислушиваться к вердиктам ЕСПЧ, допускающего трафаретный подход к правовым коллизиям? Тем более стоит ли это делать в ситуациях, когда решения европейского суда одновременно безжалостно нарушают права миллионов других людей, живущих в Старом Свете? Но судьям это безразлично…

Нынешний вердикт ЕСПЧ по делу Pussy Riot ошибочно рассматривать только в контексте его религиозной или правовой составляющей без учета тех нюансов геополитики, которые складываются в регионе. Когда каждое унижающее российское государство и его правосудие решение европейского суда с удовольствием подхватывают местные СМИ, чтобы использовать в качестве доказательства злонамеренных планов Москвы на других неюридических треках. По сути, окончательное решение ЕСПЧ по этому делу - не что иное, как предъявленный России ультиматум с требованием отказаться от собственных моральных и религиозных принципов и жить по стандартам, выработанным европейскими институтами. В данном случае - юридическим. Но не только.

Провокация Украины в Керченском проливе дала импульс неприкрытому, ультимативному стремлению Евросоюза противодействовать России и на других "фронтах" - военном, экономическом. Об этом в Гарвардском университете (США) откровенно рассказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. А командующий американского Второго флота вице-адмирал Эндрю Льюис разоткровенничался до того, что стал угрожать возможностями США и НАТО по подавлению России в Крыму и Калининградской области с помощью авианосцев и сухопутных сил. Число политиков Старого и Нового Света, которые посчитали себя вправе что-то "требовать" от Москвы и угрожать ей "последствиями и болью", как это сделал неназванный чиновник Госдепа на сайте ведомства, постоянно растет.

При этом отвергается сама возможность диалога с российской стороной по существу возникающих разногласий, что собственно еще раз на практике продемонстрировало решение Европейского суда по правам человека по делу Pussy Riot.

Это полная версия текста, опубликованного в номере "РГ"