Какие функции могут появиться у Банка развития в Беларуси

Появления дополнительных функций у Банка развития, который как финансовый инструмент правительства всегда играл важную роль в экономике Беларуси, прогнозирует глава правительства РБ. Об этом он заявил, представляя правлению нового председателя - 45-летнего Андрея Жишкевича.

В предыдущие годы, отметил Сергей Румас, банком была поднята высокая планка, он играл важную роль в кредитовании государственных программ, поддержке экспорта, работе с малым и средним бизнесом. Естественно, эти функции у него остаются, уточнил он, "их надо будет развивать, и, может быть, у нового председателя правления будут мысли по каким-то новым направлениям", - не исключил глава правительства. Эти предложения будут обсуждаться и вноситься на рассмотрение наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр.

Руководитель правительства обратил внимание, что Андрей Жишкевич давно работает в банковской системе. До назначения на пост председателя правления он 13 лет руководил МТБанком, который был партнером Банка развития как по программе малого и среднего бизнеса, так и по другим направлениям деятельности.

Руководитель правления Нацбанка Павел Каллаур, в свою очередь, обратил внимание и на тот факт, что Александр Лукашенко поручил председателю НБ еще раз посмотреть на вопросы развития банка, который возглавил Андрей Жишкевич. "Думаю, что в первую очередь это направления, связанные с поддержкой экспорта и, безусловно, малого и среднего предпринимательства", - уточнил Каллаур.

Кстати, как ранее информировало агентство, при согласовании назначения нового руководителя, президент Беларуси выразил уверенность, что данный финансовый институт продолжит занимать активную позицию с точки зрения реализации важных для развития страны направлений. Речь, в частности, шла о возможном финансировании проектов по развитию торговли со странами Африканского континента. Один из них - организация поставок сухого молока в Кению. "Для Беларуси это возможность выйти на большой рынок, который, узнав качество нашей продукции, позволит и всем остальным предприятиям сельского хозяйства рассчитывать на продажи", - полагает Жишкевич.

Особое внимание во время его беседы с главой государства было уделено и программе Банка развития по поддержке малого и среднего предпринимательства. Данная программа пользуется высоким спросом у клиентов. "Основной вопрос - в увеличении объема финансирования, которое в этом направлении Банк развития через банки-партнеры готов предоставлять", - считает Жишкевич. По его словам, линейка проектов по программе достаточно широкая, но ее можно улучшать, выделяя новые, специфические формы кредитов, которые окажутся востребованными.

Президент подчеркнул также важность социальной направленности в работе банка. Андрей Жишкевич подтвердил намерение банка развивать и дальше это направление, реализуя ряд программ, таких как, например, "Школьный автобус".