Киносериал "Ёлки" станет телесериалом

Нынешняя часть успешной российской новогодней комедии "Ёлки", заявленная как последняя, на самом деле, понятно, не поставит финальную точку в веренице праздничной сюжетной кутерьмы. И в 2019-м на канале СТС выйдет одноименный сериал - "под брендом франшизы "Ёлки".

Об этом на пресс-конференции, посвященной выходу новой главы серии, рассказал ее продюсер Тимур Бекмамбетов.

"На канале СТС будет произведен и на следующий год, я надеюсь, выйдет сериал "Ёлки", - передает RT слова Бекмамбетова. Уточнившего, что сериал создатели намерены выдерживать "в том же самом формате", то есть повествовать он будет "о жизни людей, готовящихся встретить Новый год".

Как заверил продюсер, авторы шоу сохранят "дух и форму" проекта. Но с новыми актерами. Плюс, по актуальной западной моде, на первый план сериала будет выведена героиня женского пола.

Кроме того, присовокупил продюсер, сериалом данным процессы не ограничатся: далее в планах создателей… телеканал "Ёлки-ТВ". "Мы запускаем телеканал. В течение Нового года, в ожидании Нового года зрители смогут круглые сутки смотреть новогодний контент", - пояснил Бекмамбетов. Акцентируя, что цель предприятия - устроить так, чтобы у зрителя "каждый день был Новый год".

Первая часть киноальманаха "Ёлки" вышла в 2010 году. "Ёлки Последние", седьмая лента, выходят на экраны 27 декабря.