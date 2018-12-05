Новости

Ольга Кабо отметит юбилей оригинальным спектаклем 16:32
Вышел мрачный трейлер мультфильма "Обитатели холмов" 16:00
У церемонии вручения премии "Оскар" будет новый ведущий 15:51
В Киеве умер 93-летний актер, ветеран ВОВ Николай Рушковский 15:17
Джессику Альбу назвали худшей актрисой за последние 20 лет 13:57

Киносериал "Ёлки" станет телесериалом

Новости
    05.12.2018, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Нынешняя часть успешной российской новогодней комедии "Ёлки", заявленная как последняя, на самом деле, понятно, не поставит финальную точку в веренице праздничной сюжетной кутерьмы. И в 2019-м на канале СТС выйдет одноименный сериал - "под брендом франшизы "Ёлки".

Об этом на пресс-конференции, посвященной выходу новой главы серии, рассказал ее продюсер Тимур Бекмамбетов.

"На канале СТС будет произведен и на следующий год, я надеюсь, выйдет сериал "Ёлки", - передает RT слова Бекмамбетова. Уточнившего, что сериал создатели намерены выдерживать "в том же самом формате", то есть повествовать он будет "о жизни людей, готовящихся встретить Новый год".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Как заверил продюсер, авторы шоу сохранят "дух и форму" проекта. Но с новыми актерами. Плюс, по актуальной западной моде, на первый план сериала будет выведена героиня женского пола.

Кроме того, присовокупил продюсер, сериалом данным процессы не ограничатся: далее в планах создателей… телеканал "Ёлки-ТВ". "Мы запускаем телеканал. В течение Нового года, в ожидании Нового года зрители смогут круглые сутки смотреть новогодний контент", - пояснил Бекмамбетов. Акцентируя, что цель предприятия - устроить так, чтобы у зрителя "каждый день был Новый год".

Первая часть киноальманаха "Ёлки" вышла в 2010 году. "Ёлки Последние", седьмая лента, выходят на экраны 27 декабря.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" 13:16
У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился сын 12:49
Вышел трейлер специальной серии "Леденящих душу приключений Сабрины" 12:25
Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна 11:45
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий 04.12.2018
Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 04.12.2018
СМИ: актера Алексея Панина сняли с самолета за пьяный дебош 04.12.2018
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ t_ruggeri
Умер актер из "Свадьбы лучшего друга" Филип Боско 11:17
"Не в этой жизни": Кит Харингтон не вернется в мир "Игры престолов" 10:59
Новую книгу Кинга экранизируют авторы "Мистера Мерседеса" и "Прослушки" 09:31
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Энн Хэтэуэй позвали в "Улицу Сезам" 11:33
Мультипликатор Юрий Гриневич умер в возрасте 46 лет 11:25
Появился тизер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины" 03.12.2018