Министерство обороны РФ сообщило, что новейшие лазерные комплексы "Пересвет", о которых в марте в своем Послании Федеральному Собранию говорил президент России Владимир Путин, заступили в декабре на опытно-боевое дежурство.

Выражаясь словами президента, это уже не просто теория или проекты, и даже не начало производства. Известно, что с прошлого года боевые лазерные комплексы активно осваивают в Космических войсках. Хотя все, что касается этого оружия, - тайна за семью печатями, в военном ведомстве посчитали возможным выложить в интернет небольшой видеоролик с кадрами развертывания боевой системы. В объективе впервые оказался пульт управления "Пересветом" - джойстик с кнопками красного, желтого и зеленого цвета.

Как и в случае с другим высокотехнологичным арсеналом, наладить выпуск "Пересвета" - это только полдела. Не менее важная задача - подготовить специалистов для работы с новым оружием. Для этого, как сообщил начальник штаба 15-й армии ВКС особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук, в Санкт-Петербурге на базе Военно-космической академии имени Можайского и на некоторых предприятиях российской оборонки организовали переподготовку боевых расчетов. По возвращению с учебы военнослужащие закрепили свои знания и навыки использования лазерных комплексов на специальных учениях. Теперь вот дело дошло и до несения опытного боевого дежурства.

В минобороны не скрывают, что с помощью "Пересвета" планируют надежно прикрыть наиболее важные государственные, оборонные и промышленные объекты страны. Причем этот лазерный комплекс должен не только отражать воздушные атаки на них, но и бороться с орбитальными спутниками любого противника.

Лазерный комплекс "Пересвет" будет не только отражать воздушные атаки противника, но и бороться с его орбитальными спутниками

Из самого названия понятно, что главным ударным компонентом боевой системы является сфокусированный лазерный луч. Он должен прожигать корпус цели, повреждать ее внутреннее оснащение или провоцировать подрыв боезарядов. Кроме того, световой поток высокой мощности способен вывести из строя оптико-электронные системы противника или нарушить их работу. Эксперты предполагают, что целями для "Пересвета" станет не только вражеская оптика, но и элементы конструкции летательных аппаратов, а также их вооружение.

Любопытно, что вслед за обнародованием известия о создании в России этого комплекса появились сообщения, что боевой лазер уже пытаются модернизировать, в частности сделать его более компактным.

Засекречены не только тактико-технические характеристики лазера, но и география его базирования. Западные СМИ со ссылкой на снимки из космоса писали, что эта боевая система проходит апробацию на полигоне около города Тейково в Ивановской области на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН. Учитывая склонность западных массмедиа к фейковым новостям и отсутствие по понятным причинам достоверной информации из Минобороны России, вряд ли можно считать это сообщение достоверным.