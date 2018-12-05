Основанные на новых физических принципах российские лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство. Как рассказали в Минобороны, еще летом личный состав прошел необходимую переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского. Операторы нового оружия получали теоретические знания в специально оборудованных классах, а затем отрабатывали практические действия на боевой технике.

Поступившие в войска "Пересветы" были развернуты в местах их дислокации. Для несения боевого дежурства подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен.

Кроме того, боевыми расчетами отработаны действия по развертыванию оборудования и подготовке его к применению. В марте этого года о лазерном комплексе рассказал президент России Владимир Путин.

"Пересвет" выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Применение лазерного луча гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. А точность поражения выше.