Легойда: Удивительно, что дату объединительного собора назначил Порошенко

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал процедуру предоставления автокефалии церковным структурам Украины президентским политическим проектом.

"Вот интересно, дату так называемого объединительного собора на Украине озвучивает не [Константинопольский] патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (глава раскольнического Киевского патриархата). Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!" - цитирует его запись в Telegram ТАСС.

Добавив, что времена сейчас совсем другие, глава СИНФО резюмировал: "И после этого можно всерьез говорить, что происходящее не политический проект?"

Ранее Петр Порошенко объявил, что так называемый объединительный собор по созданию украинской независимой церкви состоится 15 декабря.