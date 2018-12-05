Каждый свой аромат Писсара Умавиджани сопровождает цитатой своего отца - поэта и переводчика Монтри Умавиджани, "тайского Пушкина". Ее парфюмерно-поэтический сборник стал сенсацией рынка нишевых ароматов за каких-нибудь два года. О том, как ей удалось в рекордные сроки покорить неприступный Париж, какие детские воспоминания отражаются в ее парфюмах, и почему изучение анатомического строения цветка - важная часть ее работы, Писсара рассказала в интервью РГ - "Стиль жизни".

Писсара Умавиджани. Фото: Parfums Dusita

Писсара, свой бренд, Parfums Dusita, вы создали в 2016 году, причем не где-нибудь, а во Франции, а уже в 2017-м получили награду Art and Olfaction, которую называют "парфюмерным "Оскаром" - за аромат Mélodie de l`Amour. Конечно, это вызвало немало разговоров: никому неизвестный парфюмер из Таиланда - и вдруг такой прорыв!

Писсара Умавиджани: Бренд Dusita был основан в 2016 году, но это не произошло одномоментно, на пустом месте. Его созданию предшествовала история длиной больше десяти лет, и она началась задолго до того, как я переехала в Париж. Уже в Таиланде я коллекционировала винтажные парфюмы, изучала формулы легендарных духов, таких, как Chanel No 5 или Shalimar, сама смешивала эфирные масла и абсолюты, а затем стала составлять собственные композиции. Я абсолютно уверена, что невозможно создать что-то новое, не освоив как следует старое. Ты должен изучить основы мастерства и только после этого изобретать новые жанры. Это как в музыке: сначала классика, а уже потом джаз.

В ваших ароматах действительно угадывается классика и, одновременно, какая-то удивительная самобытность. Как бы вы сами определили свое направление?

Писсара Умавиджани: "Классика в современном формате". Я не стремлюсь создавать что-то слишком сложное, у меня нет цели во что бы то ни стало удивлять. Моя цель - создавать красивые ароматы, которые можно носить каждый день. При этом они должны быть уникальными, вызывать какие-то личные эмоции и ощущения. Когда перепробовав множество разных запахов вы вдруг "узнаете" один-единственный: "Да, это - он!".