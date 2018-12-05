Каждый свой аромат Писсара Умавиджани сопровождает цитатой своего отца - поэта и переводчика Монтри Умавиджани, "тайского Пушкина". Ее парфюмерно-поэтический сборник стал сенсацией рынка нишевых ароматов за каких-нибудь два года. О том, как ей удалось в рекордные сроки покорить неприступный Париж, какие детские воспоминания отражаются в ее парфюмах, и почему изучение анатомического строения цветка - важная часть ее работы, Писсара рассказала в интервью РГ - "Стиль жизни".
Писсара, свой бренд, Parfums Dusita, вы создали в 2016 году, причем не где-нибудь, а во Франции, а уже в 2017-м получили награду Art and Olfaction, которую называют "парфюмерным "Оскаром" - за аромат Mélodie de l`Amour. Конечно, это вызвало немало разговоров: никому неизвестный парфюмер из Таиланда - и вдруг такой прорыв!
Писсара Умавиджани: Бренд Dusita был основан в 2016 году, но это не произошло одномоментно, на пустом месте. Его созданию предшествовала история длиной больше десяти лет, и она началась задолго до того, как я переехала в Париж. Уже в Таиланде я коллекционировала винтажные парфюмы, изучала формулы легендарных духов, таких, как Chanel No 5 или Shalimar, сама смешивала эфирные масла и абсолюты, а затем стала составлять собственные композиции. Я абсолютно уверена, что невозможно создать что-то новое, не освоив как следует старое. Ты должен изучить основы мастерства и только после этого изобретать новые жанры. Это как в музыке: сначала классика, а уже потом джаз.
В ваших ароматах действительно угадывается классика и, одновременно, какая-то удивительная самобытность. Как бы вы сами определили свое направление?
Писсара Умавиджани: "Классика в современном формате". Я не стремлюсь создавать что-то слишком сложное, у меня нет цели во что бы то ни стало удивлять. Моя цель - создавать красивые ароматы, которые можно носить каждый день. При этом они должны быть уникальными, вызывать какие-то личные эмоции и ощущения. Когда перепробовав множество разных запахов вы вдруг "узнаете" один-единственный: "Да, это - он!".
Как вы выбирали название для вашего бренда?
Писсара Умавиджани: Dusita в переводе с тайского означает "рай", стремление к гармонии и счастью. Создавая свою линию, я думала об ароматах, которые могли бы передать эти состояния. Конечно, у каждого из нас свои представления о том, как должно пахнуть счастье. Но мне кажется, в ольфакторных ощущениях даже совершенно разных людей все-таки есть нечто общее. Так же, как в представлениях о красоте: о вкусах не спорят, но все равно есть некие общепринятые каноны. И я стараюсь переводить эти близкие и понятные всем ассоциации, связанные с "запахом счастья", на парфюмерный язык. В моей линии представлены очень непохожие друг на друга ароматы: надеюсь, каждый найдет среди них тот единственный, который отзовется в нем радостью.
Вы родились и выросли в Таиланде, и ваши детские и юношеские годы сопровождали особенные ароматы: экзотические по европейским меркам. Как это повлияло на ваш стиль?
Писсара Умавиджани: Конечно, во многих моих духах присутствуют компоненты, которые напоминают о Таиланде: это франжипани, запах которого чем-то схож с жасминовым, тубероза, чампака - цветок счастья и любви: его используют во многих религиозных обрядах. Я выросла в большом доме, окруженном садом, и ароматы этого сада, которые особенно обострялись после дождя, были для меня одним из самых ярких детских ощущений. При этом я бы не назвала свои духи ни строго "экзотическими", ни "классическими", это моя интерпретация на тему классики.
Я читала, вы хорошо ориентируетесь в ароматерапии?
Писсара Умавиджани: Благодаря увлечению ароматерапией я пришла к заключению, что каждый цветок, каждый ингредиент имеет свое значение и оказывает на нас определенное влияние. Я люблю использовать натуральные ингредиенты: они напитаны воздухом и солнцем, в них есть жизненная энергия, которой нет и не может быть в синтетических компонентах. Создавая новый аромат, я всегда зарисовываю структуру цветов, которые войдут в его состав. Такие рисунки наглядно демонстрируют образ, который несет каждый в себе каждый цветок, его характер, который одновременно может быть и женским, и мужским. Все это помогает в процессе создания общей картины парфюмерной композиции, ее истории.
Что еще предшествует созданию нового аромата?
Писсара Умавиджани: Я очень подробно прорабатываю его "портрет": какую он будет передавать эмоцию, какие ингредиенты наиболее точно ее отразят, где я буду их брать. Нахожу соответствующий каждому компоненту цвет, создавая, таким образом, цветовую палитру аромата. В одних случаях, как с Oudh Infini, это cложная лилово-коричневая гамма, в других - как с Issara, зеленая с добавлением золотистого и коричневого. Оттенков не должно быть много, они тоже должны быть уравновешены. Таким образом, не только по запахам, но и по образам, цветовым нюансам, я ищу некое золотое сечение: в парфюме все должно быть сбалансировано. Иногда бывает, что парфюм "складывается" довольно быстро. А иногда, вроде бы, все хорошо - но, например, не хватает стойкости, и нужно снова искать баланс.
И как долго вы можете искать этот баланс?
Писсара Умавиджани: До тех пор, пока не найду совершенную формулу. Создание парфюма - действительно долгая кропотливая работа. У меня на нее уходит как минимум полгода.
Вы выросли не только в окружении экзотических ароматов, но и книжных полок: ваш отец - один из самых известных тайских поэтов, мать - профессор философии. У вас наверняка есть любимые с юношества книги, которые вы часто перечитываете?
Писсара Умавиджани: И такое количество, что перечисление отнимет у нас немало времени! Если говорить о первых, кто сейчас приходят на память, это Эмили Дикинсон и Марсель Пруст с его очень точными и красивыми детскими воспоминаниями-ассоциациями.
Какие духи стоят на вашем туалетном столике? Чем пользуетесь сами, отправляясь на встречу или прогулку?
Писсара Умавиджани: О, духов много, я их очень давно коллекционирую. У меня есть экземпляры, которые уже сняли с производства, есть раритеты, выпущенные больше ста лет назад. Конечно, любимые мной Fracas и Bandit (Robert Piguet). Но, знаете, в повседневной жизни я духами почти не пользуюсь. Утром вместо них обычно наношу отдельные ингредиенты: чтобы потом наблюдать, как они будут раскрываться и меняться на протяжении дня. Одним словом, с ароматами у меня исключительно рабочие взаимоотношения.