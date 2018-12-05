Монстры войны: бульдозеры-броненосцы становятся все более популярными

Гигантские бронированные бульдозеры становятся все более востребованными в различных армиях мира.

Несмотря на наличие специальной инженерной техники, изготовленной, как правило, на шасси основных боевых танков, потребность в более простых и относительно недорогих машинах как никогда высока.

Например, в Сирии во время боев в Дамаске правительственные войска наряду с инженерными машинами разграждения ИМР-2 активно использовали бывшую строительную технику, которая получила дополнительное защиту в виде решетчатых противокумулятивных экранов, а также так называемую "уголковую" броню. За большие размеры и устрашающий вид эти гусеничные броненосцы в СМИ были прозваны "монстрами".

Если в Сирии такие машины переделывались в специальные практически в полевых условиях, то на выставке EDEX 2018 был продемонстрирован D7R-ll, приспособленный изготовителем для военных целей. Египетским силовикам такой гигант мог бы пригодиться на Синае, где регулярно проводятся боевые операции против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.

У нас также хорошо изучен и учтен ближневосточный опыт. На Челябинском тракторном заводе налажен выпуск "одетых" в надежную броню бульдозеров Б12, которые в настоящее время уже поступают в инженерные части Российской армии.