Мультипликатор Юрий Гриневич умер в возрасте 46 лет

Замечательный мультипликатор, режиссер, директор Одесской студии мультипликации и член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич скончался утром 4 декабря на 47-м году жизни в Одессе.

Некролог опубликован на Facebook-странице студии.

Гриневич начал работать в анимации в девяностые. Известен по трем полнометражным мультипликационным лентам - "В стране Альхоков", "Звериные войны" и "Муттабар".

Кроме того, на его счету несколько сериалов и музыкальных клипов: анимационный сериал "Маски-шоу", видео кабаре-дуэта "Академия", заставки для "Джентльмен-шоу" и видео-журнала "Каламбур", участие в антологии "Гора самоцветов".

Проститься с артистом можно будет 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.