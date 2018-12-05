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05.12.2018 / 17:35
Среда обитания
Новогодний ДЛТ: парад Щелкунчиков, каток под крышей и праздничный базар

Главный универмаг Санкт-Петербурга полностью преобразился к Новому году: от витрин, стилизованных под волшебные музыкальные шкатулки, до последнего этажа, где под стеклянными сводами атриума впервые заработал большой каток и раскинулся Новогодний базар с 6-метровой елкой.

Бегающие по кругу миниатюрные паровозы и кружащиеся в танце механические балерины в витринах; расположенные на всех этажах универмага Щелкунчики; pop-up зоны с подарками, оформленные в виде яиц Фаберже: главная новогодняя тема этого года - Magic time,  "Волшебная пора".

И, конечно, главный центр притяжения праздничного ДЛТ - декорированный огнями и отреставрированными к юбилею универмага старинными часами каток с прокатом коньком для всех гостей. На расположенном по соседству Новогоднем базаре можно выпить кофе со сладостями и купить все необходимое для праздничного убранства - от сувениров до елочных игрушек. Кроме того, каждую субботу перед зданием ДЛТ будет проходить парад Щелкунчиков, а с 1 декабря по 8 января гостей универмага будет приветствовать Дед Мороз.

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