Главный универмаг Санкт-Петербурга полностью преобразился к Новому году: от витрин, стилизованных под волшебные музыкальные шкатулки, до последнего этажа, где под стеклянными сводами атриума впервые заработал большой каток и раскинулся Новогодний базар с 6-метровой елкой.

Бегающие по кругу миниатюрные паровозы и кружащиеся в танце механические балерины в витринах; расположенные на всех этажах универмага Щелкунчики; pop-up зоны с подарками, оформленные в виде яиц Фаберже: главная новогодняя тема этого года - Magic time, "Волшебная пора".

И, конечно, главный центр притяжения праздничного ДЛТ - декорированный огнями и отреставрированными к юбилею универмага старинными часами каток с прокатом коньком для всех гостей. На расположенном по соседству Новогоднем базаре можно выпить кофе со сладостями и купить все необходимое для праздничного убранства - от сувениров до елочных игрушек. Кроме того, каждую субботу перед зданием ДЛТ будет проходить парад Щелкунчиков, а с 1 декабря по 8 января гостей универмага будет приветствовать Дед Мороз.