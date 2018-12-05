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05.12.2018 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

n’RIS обсудил тренды трансформации медиарынка в цифровой среде на конференции MEDIANA в Сколково

Цифровой сервис n’RIS принял участие в конференции "MEDIANA: технологии вокруг контента", которая прошла в Инновационном центре "Сколково". В формате тематических круглых столов и лекций участники обсуждали отраслевые кейсы в области дополненной реальности, интерактивного телевидения, индустрии развлечений и маркетинговых инструментов.
Фото: представлено пресс-службой n'RIS Фото: представлено пресс-службой n'RIS
Фото: представлено пресс-службой n'RIS

В мероприятии также приняли участие Российская венчурная компания (РВК), Ростелеком, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Департамент информационных технологий города Москвы, Mail.ru Group, Hologate, VRTech, HTC и другие.

Лидеры медиарынка и ведущих технологических компаний обсуждали инвестиционно-привлекательные направления индустрии, тренды трансформации новых медиа, развитие технологии виртуальной реальности и инфраструктуру для новых видов контента. Особое внимание эксперты уделили взаимодействию потребителей с информационными технологиями, а также развитию цифровых платформ и сервисов, обеспечивающих более быстрое производство контента и интеграцию в информационное пространство.

Фото: Пресс-служба IPChain
Ассоциация IPChain и n’RIS стали лауреатами премии Рунета

Коммерческий директор цифрового сервиса n’RIS Григорий Туринцев отметил: "Процесс глобальной цифровизации задает новые темпы развития медиаиндустрии и требует соответствующего технологического фидбэка. Как сегодня было сказано на конференции, одним из устойчивых трендов на рынке является развитие интерактивного телевидения. Современные технологии позволяют предугадывать желания потребителей, что обеспечивает максимально персонифицированный телевизионный контент. Соответственно, авторы и производители заинтересованы в новых цифровых сервисах, которые могли бы облегчить и ускорить производство и размещение контента индивидуальных производителей".

Григорий Туринцев особо подчеркнул, что увеличение объемов авторского контента и скорости распространения повышает его уязвимость в цифровой среде с точки зрения защиты авторских прав. "По данным, представленным в этом году на Петербургском экономическом форуме, доля креативных индустрий от мирового ВВП составляет около 3%. Объекты авторского права, в свою очередь, формируют наибольший объем трафика цифровых сетей. Повышенная востребованность интеллектуальной собственности в цифровом рыночном обороте требует и новых способов защиты, - отметил Григорий Туринцев. - Учитывая, что сейчас мы видим тенденцию к индивидуальному управлению правами, современные авторы и производители контента заинтересованы в использовании комплексных технологических инструментов. В сервисе n’RIS воплощено единое технологическое решение, обеспечивающее защиту, оборот прав и монетизацию объектов интеллектуальной собственности".

n’RIS включает в себя сервисы, обеспечивающие учет, защиту, хранение и оборот прав, а также многочисленные возможности продвижения и монетизации любых объектов интеллектуальной собственности. Информация о каждом объекте передается и хранится в IPChain - распределенном реестре, построенном на технологии блокчейн и содержащем самые полные данные о жизненном цикле объектов интеллектуальной собственности. Этот механизм обеспечивает неизменность сведений и повышает эффективность использования объектов интеллектуальной собственности.

Пресс-служба n’RIS

e-mail: pressa@nris.ru: Тел. +7 (495) 710 70 68

Информация

n’RIS - международная площадка для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащая актуальные сведения об авторах и правообладателях.

n’RIS предоставляет авторам и правообладателям возможность депонирования результата интеллектуальной деятельности - хранения исходного экземпляра на сервисе n’RIS в специальной защищенной ячейке.

Размещение произведений на сервисе n’RIS позволяет выкладывать их на внутренней B2B-витрине, а также получить прямой доступ к ведущим мировым B2C-витринам без участия организаций-посредников.

Используя технологии блокчейн, инфраструктура n’RIS предоставляет правообладателям инструменты для защиты идеи и подтверждения авторства, механизмы для правовой защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет, а также служит площадкой для заключения смарт-контрактов между правообладателями и пользователями.

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