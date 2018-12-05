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Ольга Кабо отметит юбилей оригинальным спектаклем

Драматический театр
    05.12.2018, 16:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Заслуженная артистка России, член Ассоциации каскадеров РФ Ольга Кабо отметила в этом году пятидесятилетний юбилей.

"Юбилей стал поводом встретиться с друзьями, они приехали из разных городов и стран. Нам было о чем поговорить и что вспомнить!" - рассказала она в интервью "Вечерней Москве".

Фото: kinopoisk.ru
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Среди тех, кто поздравлял Кабо, были её знаменитые коллеги: Алика Смехова, Валерий Яременко, Дмитрий Харатьян, моссоветовцы, артисты Ленкома и Театра Моссовета, а Иосиф Кобзон посвятил ей песню.

Артистка в течение года продолжает активную творческую деятельность: снялась в сериале "Журавль в небе", сейчас работает в фильме Екатерины Двигубской "Сильная слабая женщина".

Провожать этот особенный для себя год актриса будет необычно: 5 декабря она вместе с певицей Ниной Шацкой сыграет в музыкально-поэтическом спектакле "Пятое время года. Любовь". Премьера состоится в театре "Русская песня".

Ольга Игоревна Кабо родилась в Москве 28 января 1968 года в Москве. Известна по ролям в таких картинах и сериалах, как "Миллион в брачной корзине", "Сирано де Бержерак", "Чокнутые", "Бесы", "Королева Марго" и другие.

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