Ольга Кабо отметит юбилей оригинальным спектаклем

Заслуженная артистка России, член Ассоциации каскадеров РФ Ольга Кабо отметила в этом году пятидесятилетний юбилей.

"Юбилей стал поводом встретиться с друзьями, они приехали из разных городов и стран. Нам было о чем поговорить и что вспомнить!" - рассказала она в интервью "Вечерней Москве".

Среди тех, кто поздравлял Кабо, были её знаменитые коллеги: Алика Смехова, Валерий Яременко, Дмитрий Харатьян, моссоветовцы, артисты Ленкома и Театра Моссовета, а Иосиф Кобзон посвятил ей песню.

Артистка в течение года продолжает активную творческую деятельность: снялась в сериале "Журавль в небе", сейчас работает в фильме Екатерины Двигубской "Сильная слабая женщина".

Провожать этот особенный для себя год актриса будет необычно: 5 декабря она вместе с певицей Ниной Шацкой сыграет в музыкально-поэтическом спектакле "Пятое время года. Любовь". Премьера состоится в театре "Русская песня".

Ольга Игоревна Кабо родилась в Москве 28 января 1968 года в Москве. Известна по ролям в таких картинах и сериалах, как "Миллион в брачной корзине", "Сирано де Бержерак", "Чокнутые", "Бесы", "Королева Марго" и другие.