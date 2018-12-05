Песков рассказал об отношении Кремля к расследованию Мюллера

В Кремле не считают для себя приоритетной темой ход расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

На вопрос о том, следят ли в Кремле за прорывами в этом расследовании, и с какими чувствами, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил журналистам: "У нас других забот хватает".

"Это не приоритетная тема для нашего внимания, скажу откровенно", - продолжил представитель Кремля.

"Мы не знаем, какие там могут быть прорывы", - подчеркнул Песков. "То, что доступно для общественности, во многом вызывает непонимание и огромное количество вопросов", - заметил он.

"Мы неоднократно приводили примеры абсурдности каких-то обвинений", - заключил пресс-секретарь главы государства.