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05.12.2018 15:59
Рубрика: Власть

Путин осудил террористические попытки изменить политическую ситуацию в Венесуэле

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин в среду встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней российский президент заявил, что любые попытки путем террора изменить ситуацию в стране вызывают осуждение. Он также выразил понимание той сложной ситуации, в которой оказалась Венесуэла.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Поддерживаем ваши усилия, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. Все ваши действия направлены на урегулирования отношения с опппозицией. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы", - подчеркнул президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Президент
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