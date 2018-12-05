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05.12.2018 17:35
Рубрика: Дороги

Москву ждут три часа пробок

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московских водителей сегодня вечером ждут трехчасовые пробки.

По прогнозам "Яндекса", к 18 часам дороги загрузятся на 8 баллов из 10 возможных. А к 19:00 прогнозируются даже 9-балльные заторы. Более-менее магистрали начнут освобождаться только после 21 часа.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения также отметили, что автолюбителям сегодня лучше воспользоваться метро. Ведь на дорогах местами будет скользко, возможен ледяной дождь. Скорости на автострадах упадут, серьезные трудности ожидаются на МКАД, Садовом кольце и ТТК. В сторону области будут стоять почти все вылетные магистрали.

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