Хабаровскую воспитательницу осудили за попытку сбыта наркотиков

Поправить свое финансовое положение незаконным способом решила воспитательница хабаровского детского сада. За попытку сбыта наркотиков женщина получила срок.

Летом текущего года она пыталась продать гашишное масло, но о ее намерениях успели узнать полицейские.

"Из-за того, что у осужденной есть шестилетний ребенок, исполнение наказания отсрочено до достижения им 14 лет", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Индустриального района Хабаровска.

За попытку распространения наркотиков женщину приговорили к четырем годам и семи месяцам лишения свободы.