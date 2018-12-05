Работникам-иностранцам продлят срок действия визы на Дальнем Востоке

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока намерено увеличить срок действия многократной визы для иностранцев-работников предприятий территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта. Соответствующий законопроект Минвостокразвития внесло в Правительство.

Изменения предполагается внести в статьи 25 и 26.6. Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и в статью 30 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно им, резиденты ТОР и свободного порта для реализации своего проекта на Дальнем Востоке смогут приглашать в упрощенном порядке работников-иностранцев. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением предоставления визы не превысит пяти дней.

В отношении рабочих виз для иностранцев-представителей или работников иностранной компании, которая уже заключила трудовой договор, связанный с реализацией инвестпроекта, сохранится действующий порядок. Визы будут оформляться по приглашению МВД России при наличии ходатайства резидента ТОР/СПВ. Но для них будет увеличен срок действия рабочих виз - на весь инвестиционный проект, но не более чем на три года.

Как уточнили в Минвостокразвития России, планируется упростить также порядок выдачи и увеличить срок, на который выдается виза с одного года до трех лет и для деловых виз для иностранных граждан - представителей организаций, инвесторов в проекты, реализуемые резидентами ТОР/СПВ.