Во Владивостоке из-за нехватки кадров предложили вести уроки родителям

В школе №48, расположенной в Советском районе Владивостока, из-за нехватки квалифицированных кадров родителям предложили вести уроки своих детей. Одна из матерей пожаловалась на ситуацию врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко.

По словам заявительницы, у учеников пятых-шестых классов уже полгода нет учителя русского языка и литературы, и администрация школы предложила вести уроки родителям. В управлении образования, изучив ситуацию, отметили, что по их данным, место школьного учителя предложили матери только одного ученика, которая имеет соответствующее образование.

Как сообщает РИА Новости, сейчас вопрос решен и учитель найден. Теперь уроки там ведут педагоги, которые преподают в других классах.

Вопрос нехватки школьных учителей очень остро стоит во всем Приморье. Сегодня в образовательных организациях края почти 670 вакансий, хуже всего дело обстоит в глубинке.