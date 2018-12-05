В Саратове проверят детскую больницу после жалоб на червей в еде

В Саратове в детской инфекционной больнице № 5 проведут проверку после поступивших жалоб на некачественную еду и грубость медперсонала.

Как сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева, глава региона поручил своему заместителю провести проверку по жалобам родственников пациентов.

Ранее один из жителей Саратова опубликовал в соцсети фотографию тарелки с едой, среди которой можно разглядеть червяка. Мужчина сообщил, что фотографию ему прислала жена, которая с маленьким ребенком лежит в этой больнице.

Саратовец сообщает, что родители пытались пожаловаться на питание, которое дают детям в больнице, однако столкнулись с грубостью медперсонала.