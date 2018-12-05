В Иркутске впервые трансплантировали печень

В Иркутске впервые сделали операцию по пересадке печени. Коллегам из Приангарья помогали врачи из Новосибирска.

Как рассказали в областной клинической больнице, у донора, скончавшегося от обширного кровоизлияния в головной мозг, забрали печень и две почки. Они были трансплантированы трем пациентам с неизлечимыми стадиями заболеваний, которые стояли в листе ожидания на такую операцию. Печень была пересажена 37-летнему мужчине, которого теперь ожидает длительная реабилитация.

По словам главврача Петра Дудина, операция длилась 12 часов, что тяжело даже для врачей-мужчин, при этом все анестезиологи в работавшей бригаде, - женщины.

До сегодняшнего дня в Иркутской области в рамках трасплантологической помощи производились операции по пересадке почки - с 2003 года было выполнено более 170 пересадок почки. В 2018 году донорскую почку получили 13 пациентов.