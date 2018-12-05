На Ставрополье три человека отравились угарным газом

В Предгорном районе Ставропольского края три человека погибли из-за отравления угарным газом.

Как сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Ставрополь", в станице Ессентукской погибли 48-летний мужчина, 43-летняя женщина и 17-летняя девушка.

- Оперативно прибывшая на место происшествия аварийно-диспетчерская бригада АО "Предгорныйрайгаз" обнаружила, что двухконтурный котел установлен самовольно без согласования со специализированной организацией. В ходе дальнейшего обследования было выявлено, что теплообменник котла забит продуктами сгорания, вентиляция в дымоходе слабая, в результате чего в помещении образовалась высокая концентрация угарного газа, - рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что у собственников не было даже договора на техобслуживание котла. Сейчас проверяются все обстоятельства происшествия.