Калининград научится у Бреста введению электронных билетов

Глава Калининграда Алексей Силанов встретился с делегацией белорусского города Брест. Участники мероприятия обсудили сотрудничество в сфере в области строительства, промышленности, медицины и туризма.

В частности, Алексей Силанов сообщил, что властям Калининграда интересен опыт Бреста в сфере организации пассажирских перевозок, в частности, в том, что касается введения электронного билета. Также перспективным выглядит взаимодействие в области дорожного и жилищного строительства.

- Мне кажется, сейчас пришло то время, когда не надо изобретать что-то новое, а нужно учиться друг у друга, - подчеркнул мэр.

Представители белорусской делегации в свою очередь отметили высокий уровень проведения в Калининграде игр чемпионата мира по футболу и заинтересовались тонкостями организации крупных спортивных мероприятий. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук также взял на заметку опыт вовлечения калининградцев в благоустройство своих дворов.

- Хочу отметить, что Калининград за год совершил колоссальный шаг вперед в вопросах благоустройства. Мы восхищались объемом работ, проведенным в последнее время, - сказал Александр Рогачук. - Между нашими городами - хорошие экономические отношения. В год товарооборот составляет 10 миллионов долларов.

Среди важных вопросов, обсуждавшихся на встрече, - организация круглогодичного сообщения между Брестом и Калининградом.

Справка "РГ"



Соглашение о сотрудничестве между Калининградом и Брестом было подписано в 2009 году. С тех пор был организован ряд мероприятий различного формата в области образования, культуры, науки и экономики.